الحلقة 7 من مسلسل حق عرب.. ضحية حنان يرفض التنازل عن المحضر

شهدت أحداث الحلقة 7 من مسلسل حق عرب ظهور حنان خطيبة عرب السويركي في قسم الشرطة وهي في حالة من الرعب والقلق بعد محاولتها الفاشلة للنصب على ضحية جديدة، لكن في هذه المرة رفض الضحية التنازل عن المحضر وقال لها: "مين قالك إن عاوز أتنازل عن المحضر وعاوز أروح النيابة، أنتي فكراني كورك يابت، أما نشوف مين هيجيب آخر التاني".

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب الحلقة السابعة 7

وانطلقت منذ قليل الحلقة السابعة من مسلسل حق عرب على قناة أون دراما، وشهدت الحلقة السادسة بمسلسل حق عرب، عرضا كبيرا من رباح أبو الدهب "وليد فواز"، لعلي السويركي شقيق عرب، للعمل معه مستشار قانوني لابو الدهب جروب.

تفاصيل الحلقة 6 من مسلسل حق عرب

ويرفض علي السويركي في بداية الحديث بسبب مشاكل عرب السويركي مع رباح، ليقنعه الأخير بقبول الوظيفة بحجه أن عدوهما واحد وهو عبد ربه "رياض الخولي".

مسلسل حق عرب

وشهدت أحداث الحلقة السادسة بمسلسل حق عرب، تصدر عرب السويركي لأنغام ابنة عبد ربه "رياض الخولي"، وحمايتها من خطيبها الذي اشتد حديثه معها أمام منزلها.

ويدافع عرب السويركي عن أنغام أمام الجيران، ويطلب من خطيبها أن يذهب للمعلم عبد ربه ليكمل الحديث معه.

موعد عرض الحلقة 8 لحق عرب

وانتهت الحلقة الخامسة لمسلسل حق عرب، على شك جمال (ابن اخ) عبد ربه "رياض الخولي" في وفاء عامر عندما دخل عليها ومعها عرب السويركي، ولا يعلم أنها والدته الحقيقية.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.