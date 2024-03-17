شيخ الخطاطين لـ"باب رزق": تعلمت من كتاب على عربية روبابيكيا (فيديو)

قال شيخ الخطاطين خضير البورسعيدي، إن الرئيس السيسي، فتح 8 مدارس لفنون الخط العربي في بورسعيد والجيزة والإسماعيلية والغردقة وأسوان.

أضاف شيخ الخطاطين خلال لقائه ببرنامج "باب رزق" المُذاع على DMC: "أي حد يدخل المدارس دي مجانًا لمساعدة المواهب، واتخرج حتى الآن دفعتين".

كما عرض "باب رزق" لوحات شيخ الخطاطين خضير البورسعيدي من الذهب عيار 24، وعلق شيخ الخطاطين: "ده شغل قديم جدًا محدش يعرف يعمله".

وتابع "كنت بعلم نفسي بنفسي، وسنة 1950 في بورسعيد وجدت كتاب خط عربي على عربية روبابيكيا، والخط الثلث هو عميد عائلة الخط العربي والكتاب كان كله ثلث فحبيته جدًا".

واستكمل: "كنت بمسك الحرف أسبوع ليل ونهار لحد ما أجيبه بالظبط كده هبقى اتعلمت في وقت قليل جدًا فكنت أنا التلميذ والأستاذ وكان عندي صبر".

ويقدم الإعلامي يسري الفخراني برنامج "باب رزق" خلال شهر رمضان المبارك على قناة dmc بواقع حلقة يوميا.