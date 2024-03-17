الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

فرز 30% من الأصوات

بوتين يحصل على 87.68% من الأصوات فى الانتخابات الرئاسية

بوتين
بوتين

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية حصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نسبة 87.68% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية بعد فرز 30% من الأصوات. 

وقال بيان لمركز معلومات لجنة الانتخابات المركزية مساء الأحد: "حصل المرشح والرئيس الحالي لروسيا الاتحادية فلاديمير بوتين على 87.68% من الأصوات، ومرشح الحزب الشيوعي الروسي نيكولاي خاريتونوف على 3.8%، بينما حصل ليونيد سلوتسكي من الحزب الليبرالي الديمقراطي ليونيد سلوتسكي على 2.96%، ونائب رئيس مجلس الدوما فلاديسلاف دافانكوف على 3.73% من الأصوات". 

وأضاف البيان"أن هذه البيانات الأولية لفرز 30% من أصوات الناخبين".

فلاديمير بوتين روسيا الاتحادية لجنة الانتخابات الناخبين أصوات

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