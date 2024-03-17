بوتين يحصل على 87.68% من الأصوات فى الانتخابات الرئاسية

فرز 30% من الأصوات

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية حصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نسبة 87.68% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية بعد فرز 30% من الأصوات.

وقال بيان لمركز معلومات لجنة الانتخابات المركزية مساء الأحد: "حصل المرشح والرئيس الحالي لروسيا الاتحادية فلاديمير بوتين على 87.68% من الأصوات، ومرشح الحزب الشيوعي الروسي نيكولاي خاريتونوف على 3.8%، بينما حصل ليونيد سلوتسكي من الحزب الليبرالي الديمقراطي ليونيد سلوتسكي على 2.96%، ونائب رئيس مجلس الدوما فلاديسلاف دافانكوف على 3.73% من الأصوات".

وأضاف البيان"أن هذه البيانات الأولية لفرز 30% من أصوات الناخبين".