خالد يوسف: أنا بتاع الخطوط الحمراء ولا أحب مشاهدة أعمالى

قال المخرج خالد يوسف إنه راضِ عن مسلسل "سره الباتع" بنسبة 70%، و80% على فيلم "دكان شحاتة" و85% لفيلم "هي فوضى".

خالد يوسف: “حين ميسرة” أقرب فيلم لقلبي

وأضاف "يوسف" خلال حوراه لبرنامج "حبر سري" المُذاع على قناة "القاهرة والناس": "راضي عن فيلم كف القمر بنسبة 90%، أما الرئيس عمر حرب 75%" مشيرًا إلى أن أقرب فيلم لقلبه هو "حين ميسرة" ويليه "دكان شحاتة، هي فوضى، وكف القمر".

ووجهت الإعلامية أسما إبراهيم سؤالًا لخالد يوسف: "مقلقتش من فيلم الريس عمر حرب الفيلم كله خطوط حمرا؟" ورد قائلًا: "لا خالص أنا بتاع الخطوط الحمراء".

وتابع خالد يوسف: "بعدما أسلم العمل مبشوفش الأفلام خالص ولا أحب أتفرج عليها، وأسمع الآراء من الجمهور والنقاد والناس من حولي".