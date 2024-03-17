رأي المخرج خالد يوسف في رافضي التلامس في السينما (فيديو)

قال المخرج خالد يوسف، إنه يرفض أي شروط من النجوم الذين يعمل معهم، متابعًا: "أي حد يحطلي شروط من حيث المبدأ هرفضها، هرفض فكرة الشروط".

وأضاف "يوسف" خلال حواره لبرنامج "حبر سري" المُذاع على قناة "القاهرة والناس": "لكن فكرة أن يأتي الممثل ويقول لي أنا نفسيًا مش هقدر أعمل مشاهد حميمية مثلًا، وأنا عندي مشهد في حميمية هقوله للأسف خلاص مش هتقدر تعمل الفيلم".

وعن رفض التلامس في الأعمال الفنية قال: "لو الممثل يرفض التلامس وأنا معنديش مشاهد بها تلامس مش هعتبره شرط لأن المشهد مش موجود أصلا".

وتابع: "اعتبر هذا فهمًا قاصرًا للفن هذا رأيي هو له رأي آخر أنا احترمه، ولو عندي المشهد وأنا شايفه مهم هقول له لا مش هقدر أديلك الدور".