الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رأي المخرج خالد يوسف في رافضي التلامس في السينما (فيديو)

جريدة الدستور

قال المخرج خالد يوسف، إنه يرفض أي شروط من النجوم الذين يعمل معهم، متابعًا: "أي حد يحطلي شروط من حيث المبدأ هرفضها، هرفض فكرة الشروط".

وأضاف "يوسف" خلال حواره لبرنامج "حبر سري" المُذاع على قناة "القاهرة والناس": "لكن فكرة أن يأتي الممثل ويقول لي أنا نفسيًا مش هقدر أعمل مشاهد حميمية مثلًا، وأنا عندي مشهد في حميمية هقوله للأسف خلاص مش هتقدر تعمل الفيلم".

وعن رفض التلامس في الأعمال الفنية قال: "لو الممثل يرفض التلامس وأنا معنديش مشاهد بها تلامس مش هعتبره شرط لأن المشهد مش موجود أصلا".

وتابع: "اعتبر هذا فهمًا قاصرًا للفن هذا رأيي هو له رأي آخر أنا احترمه، ولو عندي المشهد وأنا شايفه مهم هقول له لا مش هقدر أديلك الدور".

خالد يوسف المخرج خالج يوسف التلامس في السينما حبر سري برنامج حبر سري القاهرة والناس

مواد متعلقة

أمير كرارة يكشف لـ"حبر سرى" كواليس تعرضه لضربة مبرحة فى الرأس من شبح

الأكثر قراءة

عاجل| "التنظيم والإدارة" يعلن عن مسابقة لشغل 170 وظيفة بالهيئة العامة للطرق والكباري

الخارجية: فتح باب التسجيل بشأن تسوية المواقف التجنيدية للمصريين بالخارج

إبراهيم عيسى: أنا فى المرحلة الأخيرة قبل الموت (فيديو)

مصرفيون: تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت 10 أضعاف

فيلم يدين عبدالناصر أم عن المثلية الجنسية؟.. خالد يوسف يرد

قرعة نصف نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى.. مانشستر سيتى يصطدم بـ تشيلسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

وائل لطفي

أهمية أن نروى تاريخنا

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

وكأنه !!

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

خالد حريب

احتمال لقاء البرهان وحميدتي في القاهرة

محمد رفعت

المتحدة ورمضان المصري

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

يائير لابيد: نتنياهو سيخسر حرب غزة ولن يعيد المحتجزين.. والانتخابات هى الحل

للمرة الأولى.. خروقات نتنياهو فى غزة تدفع الولايات المتحدة لإجراء جديد