الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أسامة كمال يروى تجربة شقيقه مع المرض فى أمريكا بعد أحداث سبتمبر

كلم ربنا
كلم ربنا

شارك الإعلامي أسامة كمال قصة النضال الشخصية لشقيقه الأكبر مع المرض، خلال حواره في برنامج "كلم ربنا" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد الخطيب على إذاعة "9090".

وتحدث كمال عن رحلة شقيقه العلاجية التي بدأت في إنجلترا وامتدت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث خضع لعملية جراحية دقيقة، وفي لحظة مفصلية، تلقى كمال نبأ دخول شقيقه في غيبوبة أثناء قيادته على كوبري 6 أكتوبر، مما أدى إلى حادث سير أليم.

وروى كمال كيف تغلب على الصعاب للحصول على تأشيرة دخول إلى أمريكا في ظرف 48 ساعة فقط، على الرغم من التحديات البيروقراطية التي تلت أحداث 11 سبتمبر، وبكلمات مؤثرة، وصف كمال شقيقه بأنه السند والملاذ، مشيرًا إلى أنه كان بمثابة الأب والصديق لكل من عرفه.

خلال الأيام الخمسة التي تلت، جلس كمال وأسرته بجانب الفراش، يرتلون القرآن ويدعون الله بإخلاص، حتى استجاب الله لدعائهم ومنح شقيقه فرصة جديدة في الحياة، وأكد كمال أن هذه التجربة كانت اختبارًا لقوة الإيمان والتوكل على الله، مشددًا على أن اللجوء إلى الله كان ملاذه الوحيد في تلك اللحظات العصيبة.

وفي ختام حديثه، تأمل كمال في معنى الموت والحياة، مؤكدًا أن الموت ليس نهاية بل هو مرحلة جديدة، وأن الدعاء واليقين في الله يمكن أن يصنع المعجزات.

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