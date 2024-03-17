الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أسامة كمال يروي تجربته الروحانية في "كلم ربنا".. ويكشف كواليس عودة برنامجه

كلم ربنا
كلم ربنا

في حلقة جديدة من برنامج "كلم ربنا"، استضاف الإعلامي أحمد الخطيب الإعلامي المعروف أسامة كمال، الذي يبث عبر إذاعة "9090"، ليشارك تجربته الشخصية التي تتمثل في لجوئه إلى الدعاء والصلاة في أوقات الشدة.

وأكد كمال على أهمية الحوار المستمر مع الخالق، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى يستجيب للدعاء في أي وقت، كما شارك قصة ملهمة عن أحد متابعيه الذي أخبره برؤية في المنام تبشر بقرب الفرج، وهو ما تحقق بالفعل حيث عاد كمال إلى شاشة التلفزيون ببرنامجه "مساء دي إم سي" بعد انقطاع دام نحو أربع سنوات.

كلم ربنا الإعلامي أحمد الخطيب أسامة كمال بث مباشر ليفربول ضد بورنموث الدوري الانجليزي الدعاء والصلاة مساء دى ام سى المنام

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