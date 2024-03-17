رئيسة المفوضية الأوروبية: غزة تواجه المجاعة.. وأحيي مجهودات الرئيس السيسي لوقف إطلاق النار

قالت رئيسة المفوضبة الأوربية، إن غزة تواجه المجاعة وأحيي مجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف إطلاق النار فى القطاع.

وأضافت رئيسة المفوضبة الأوربية خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد اليوم، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من القادة الأوروبيين عقب التوقيع على الإعلان السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي لترفيع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، أن الاتحاد الأوروبي يبذل قصارى جهده لإدخال المزيد من المساعدات لقطاع غزة.

وأشارت إلى أن مصر تضطلع بدورحيوى لاستقرار وأمن المنطقة بأكملها.