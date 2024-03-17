الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

في بيان رسمي.. بايرن ميونخ يكشف حجم إصابة هاري كين

كين
كين

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني رسميًا اليوم، حجم إصابة هاري كين هداف الفريق بعد إصابته ضد دارمشتات أمس في البوندزليجا.

وقال بيان بايرن: “عانى هاري كين من إصابة في الكاحل الأيسر خلال مباراة دارمشتات ومع ذلك، سافر هاري إلى المنتخب الوطني وسيتم علاجه هناك بالتشاور الوثيق مع القسم الطبي في بايرن ميونيخ”.

وتابع البيان: “بالإضافة إلى ذلك، عانى جيريرو من تمزق صغير من ألياف العضلات في الفخذ الأمامي الأيسر لذلك لن يسافر البرتغالي إلى المنتخب الوطني وسوف يُعالج في ميونيخ، بنسبة لـ بافلوفيتش، سيكون جاهز للمباريات الدولية مع المنتخب الألماني بعد إصابته الطفيفة في الرأس”.

وأصيب قائد منتخب إنجلترا الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 31 هدفا بسبب اصطدامه بالقائم أثناء محاولته الوصول إلى كرة سددها زميله جمال موسيالا وارتدت من العارضة، في لقاء بايرن ودارمشتات.

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