الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

حملة مكبرة بمدينتي السادات والشروق وتحرير 14 محضرًا وإزالة مخالفات البناء

صورة من الحملة
صورة من الحملة

كلف رئيس جهاز مدينة كل من السادات والشروق مديري إدارة التنمية والإزالة والإشغالات بشن حملة مكبرة بغلق وتشمع المحال والوحدات المخالفة للقانون كما تتضمن الحملة العمل على إزالة التعديات ومخالفات البناء.

وفي سياق متصل قال المهندس ياسر عبد الحليم حسن رئيس جهاز تنمية مدينة السادات بأن اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإداري والسحب بالجهاز، تحت إشراف المهندس أسامة محمد على نائب رئيس جهاز مدينة السادات.

وأوضح رئيس جهاز مدينة السادات، أن شنت حملة موسعة بالتنسيق مع إدارات التنمية والأمن وتراخيص التشغيل والشئون القانونية والعلاقات العامة بالجهاز، بالتعاون مع شرطة التعمير وهندسة كهرباء البحيرة.

جهاز السادات يحرر 17 محضرًا غلق وتشميع وحدات سكينة مخالفة للقانون

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تحرير 14 قرار غلق وتشميع وحدات سكنية مخالفة للقانون 

 

وأفاد رئيس جهاز مدينة السادات، أن قامت اللجنة بتنفيذ وتحرير 14 قرارا غلق وتشميع البدرومات بالمناطق السكنية المختلفة لاستخدمها بأنشطة مخالفة للنشاط دروس خصوصية ومكتب عقاري وحضانة ومخازن وورش ألوميتال بالإضافة إلى غلق وتشميع وحدة سكنية بالمنطقة السكنية السابعة لاستخدامها مكتب تسويق عقاري والمخالفة للنشاط الترخيص.

هذا وقد شدد رئيس الجهاز على جميع الإدارات المعنية على استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمشاورات بالمدينة يوميا، وعدم التهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.

 

رئيس جهاز الشروق: إزالة "تشوينة مواد بناء مخالفة" بمركز خدمات شمال المستقبل بالمدينة

وعلي صعيد صرح المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" بأنه تم تنظيم حملة مكبرة لإزالة التعديات أسفرت على إزالة، ورفع موقع "تشوينه" مخالفة لبيع مواد البناء، وذلك فور رصدها بقطع الأراضي الشاغرة بمركز خدمات شمال إسكان منطقة المستقبل بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز الشروق أن اللجنة المشكلة لإزالة التعديات تمكنت من إخلاء الموقع والذي استغل فيه صاحب التشوين المخالفة بممارسة النشاط دون تصريح وكذا تمت مصادرة المواد الموجودة بالموقع مع تحرير المحاضر اللازمة.

كما أكد رئيس الجهاز على تواصل الحملات يوميا للحفاظ على حقوق أملاك الدولة من المخالفين ومواجهة الظواهر العشوائية بكل حسم وقوة.

السادات الشروق حملة غلق تشمع لقانون

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جهاز السادات يحرر 17 محضرًا غلق وتشميع وحدات سكينة مخالفة للقانون

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