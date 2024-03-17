نائب مدير القطاع الطبي بحياة كريمة: التعاون مع المستشفيات التعليمية في صالح الفئات الأولى بالرعاية

وقعت منذ قليل مؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون مع هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية، حيث مثلت المؤسسة الدكتورة مروة فخرى المدير التنفيذى لمؤسسة حياة كريمة وذلك بحضور الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتورة هالة صلاح عميد طب القصر العيني السابق والمستشار الطبي للمؤسسة والدكتور محمد سعد عفيفي، نائب مدير القطاع الطبي بحياة كريمة، وذلك بمقر المؤسسة بالتجمع الخامس.



قال الدكتور محمد سعد عفيفي، نائب مدير القطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة، أن البروتوكول يهدف إلى تقديم الخدمات الطبية في كافة المحافظات والانتشار في كافة المناطق، مشيرًا إلى أن حياة كريمة تركز على المستفيدين الأكثر احتياجًا للرعاية والتدخل الجراحي، وتقدم ذلك من خلال القوافل الطبية التي تقدمها خلال أيام الأسبوع.

عفيفي: التعاون مع المستشفيات التعليمية يعزز الرعاية الصحية



وأضاف عفيفي أنهم يستهدفون خلال عملهم، الفئات غير القادرة والأولى بالرعاية والتي تحتاج إلى مساعدات طبية، كما انهم يسعون إلى أنهم تغطية كافة المناطق بما يتناسب مع احتياجات المواطنين الطبية.

يهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون في توفير الخدمات الطبية للأشخاص غير القادرين من خلال الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تحت رعاية وزارة الصحة والسكان.



وتسعى مؤسسة "حياة كريمة" إلى تحقيق تغيير إيجابي في القطاع الصحي في مصر، حيث تسعى جاهدة لضمان تمتع جميع المواطنين بأساليب حياة صحية وتوفير الخدمات الطبية الأساسية في جميع المحافظات، كما أنها تقوم بتقديم الخدمات لجميع الفئات الاجتماعية، بما في ذلك الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمجتمعات النائية.

كما تعمل "حياة كريمة" على تحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة العامة في مصر من خلال توفير الرعاية الصحية المستمرة والشاملة للمرضى بالإضافة إلى ذلك، تسعى المؤسسة إلى زيادة الوعي المجتمعي بالقضايا الصحية الهامة، مثل الأمراض المزمنة والتغذية السليمة، من خلال حملات توعية وبرامج تثقيفية متنوعة.

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