موعد عرض مسلسل لحظة غضب لـ صبا مبارك الحلقة 8

يبحث العديد من مشاهدين مسلسل لحظة غضب عن تفاصيل الحلقة السابعة من المسلسل وهل تم كشف أمر صبا مبارك فى قتل زوجها محمد فراج وإخفاء جثته أم لا.

تفاصيل احداث مسلسل لحظة غضب الحلقة 8

دارت الحلقة السابعة مسلسل لحظة غضب بطولة صبا مبارك حول كشف السر الذى أخفته صبا مبارك، حيث كشف سرها جارها على قاسم وبدأ على قاسم فى إرسال التهديدات لها وأنه شاهد على جريمتها لقتل زوجها وإخفاء جثته.

وحاولت صبا مبارك مقابلة جارها أسر فى أحد الكافيهات للحديث معه عن أنه إذا كان صاحب رسائل التهديد التى ترسل لها على الموبايل أم لا، وتحاول هى وصديقتها الخروج من هذه الكارثة بعد قتل زوجها محمد فراج.

قنوات عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة الثامنة

يعرض مسلسل لحظة غضب الحلقة السابعة من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين من بداية شهر رمضان 2024 ويعرض العمل في النصف الأول من شهر رمضان، وذلك عقب أذان المغرب بساعات قليلة للغاية على منصة watch it وعلى إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل لحظة غضب

تناقش قصة مسلسل لحظة غضب فكرة عدم التوافق بين الزوجين الذي يؤدي إلى العصبية والانفعال، والقصة تدور حول علاقة صبا مبارك التي تقوم بدور “يمنى الطباخة” وزوجها "شريف" الذي يقوم بدوره محمد فراج، ويحدث ما بنهم مشادة كلامية تؤدي إلى القتل دون قصد.

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنايني.