مجلس الشيوخ يصدق على مضبطتين من مضابط الجلسات العامة

صدق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس علي مضبطتين من مضابط الجلسة العامة للمجلس حيث صدق المجلس على المضبطتين رقمي 19 و20 من مضابط الجلسات العامة.

جاء تصديق المجلس بعد أن عرض المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الأمر علي الجلسة العامة قائلا إن تلك المضابط تم نشرها إلكترونيا علي كافة السادة الأعضاء.

ووجه عبدالرازق كلامه للأعضاء، قائلا هل لأي من الأعضاء أي ملاحظات على تلك المضابط ولم يبد أي من الأعضاء أي ملاحظات علي تلك المضابط، ولذلك أعلن عبدالرازق تصديق المجلس علي المضبطتين.

استيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير أسطول النقل التجارى البحرى المصرى

ويناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عادل اللمعي، وأكثر من 20 عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى منه ومن الموارد المتاحة بالموانئ المصرية.

وأكد النائب عادل اللمعي في طلب المناقشة، أن الهدف منه هو مناقشة سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في شأن تطوير الأسطول البحري المصري، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري.

وقال فى المذكرة الإيضاحية، سبق أن وجه رئيس الجمهورية بتطوير النقل البحري المصري خاصة الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي واستثماري وتجاري، بما يتسق مع الأمن القومي المصري، وبما يسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البيئية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وفي ضوء ما يربط مصر مع التكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة، تعظيما لموقع مصر الجغرافي، وفقا لما نشر في الجرائد القومية بتاريخ 20 سبتمبر 2020.

استيضاح سياسة الحكومة بشأن الخطة المقررة للاستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج

كما يناقش مجلس الشيوخ، طلبا مقدما من النائب شريف الجابري، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الخطة المقررة للاستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج.

وتضمن جدول الجلسات إحالة عدد من تقارير اللجان النوعية عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

