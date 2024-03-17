ارتفع السؤال عن موعد اذان المغرب اليوم السابع من رمضان 2024، على محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من قبل عدد كبير من المسلمين الصائمين، ونتيجة لذلك يشتعرض موقع "الدستور" موعد اذان مغرب اليوم السابع من رمضان 2024.

عدد ساعات الصيام في سابع يوم رمضان

وفقًا لامساكية شهر رمضان 2024، فعدد ساعات الصيام في سابع يوم رمضان 13 ساعة و30 دقيقة.

دعاء عند سماع الاذان

دعاء الإفطار عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- قال: (كانَ النَّبيُّ - صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ - إذا أفطرَ قال: ذهبَ الظَّمأُ وابتلَت العروقُ وثبُتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ".

وكان النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول أيضًا: " اللهم إنّي أسألُكَ برحمتِكَ التي وسِعَتْ كلَّ شيءٍ أن تغفِرَ لي"، رواه ابن ماجه من دعاء عبد الله بن عمرو بن العاص، وحسّنه ابن حجر في تخريج الأذكار، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: "اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ"، رواه أبو داود مرسلًا.

موعد اذان المغرب اليوم

وفقًا لامساكية شهر رمضان 2024، فإن موعد اذان المغرب سيكون في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق (6:05) حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

مواعيد الصلاة اليوم

موعد اذان الفجر 4:35

موعد الشروق 6:02

موعد اذان الظهر 12:03

موعد اذان العصر 3:29

موعد اذان المغرب 6:05

العشاء 7:22

افضل ما يقال قبل اذان المغرب؟

- يستحب أن يقول المسلم قبل المغرب بقليل: ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير ) عشر مرات.

ماذا يفعل المسلم قبل اذان المغرب؟

يستحب أن يقول المسلم اللهم انى ادعوك الله وادعوك الرحمن وادعوك البر الرحيم وادعوك بأسمائك الحسنى كلها ماعلمت منها وما لم أعلم أن تغفر لي ذنبي وتفرج كربي وتقضي دينى وتيسر امرى.

- اللهم احفظنا من البلاء وأحفظنا من السلب بعد العطاء وقنا يامولانا شماتة الاعداء انك رب الارض والسماء ربي ورب كل شئ بيدك الملك وانت على كل شئ قدير وصلى الله على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها ابواب الخير والرضا والتيسير وتغلق بها عنا ابواب الشر والتعسير وتكون لنا بها خير نصير.