"مستثمرى أسوان": زيادة القيمة المضافة للمنتجات تساعد فى زيادة العوائد الدولارية

قال المهندس سطوحي مصطفى رئيس جمعية مستثمري أسوان، إن بناء سمعة قوية للعلامة التجارية المصرية في الأسواق الدولية يمكن أن يسهم في زيادة الطلب على المنتجات المصرية، وبالتالي زيادة حجم الصادرات والعوائد الدولارية.

وأشار إلى أنه يجب الحرص على جودة المنتجات وخدمة العملاء لبناء ثقة قوية للعلامة التجارية، مشيراً إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يسهم في تعزيز وتنمية الصادرات المصرية.

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" أن تشجيع روح الابتكار وريادة الأعمال يمكن أن يسهم في تطوير منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات الأسواق الخارجية بشكل مبتكر ومميز، لذا يجب على الحكومة والمؤسسات الداعمة توفير بيئة مشجعة للابتكار وريادة الأعمال.

وأكد أن زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية يمكن أن تساعد في زيادة العوائد الدولارية، لافتا إلى ضرورة تركيز الشركات المصرية على تطوير منتجات تتميز بالجودة والابتكار والتصميم، لتحقيق قيمة مضافة عالية وزيادة جاذبية المنتجات في الأسواق الدولية.

وأكد أن تعزيز التعاون مع الدول الأخرى في مجال التجارة والاقتصاد يمكن أن يفتح أبواباً جديدة لتوسيع قاعدة الصادرات المصرية وزيادة العوائد الدولارية من خلال التعاون الدولي، يمكن لمصر الوصول إلى فرص تجارية جديدة وتطوير شراكات استراتيجية تعود بالفائدة على الاقتصاد المصري.

وأوضح أن الاستثمار في التعليم والتدريب أساسي لتطوير القوى العاملة وزيادة كفاءتها ومهاراتها في مجالات الصادرات، حيث يجب على الحكومة والقطاع الخاص توفير برامج تعليمية وتدريبية متخصصة لتحسين قدرات العمالة وتلبية احتياجات سوق العمل العالمية.

وأشار إلى أن مصر بحاجة إلى نظام مراقبة فعال للسوق وتحليل البيانات الاقتصادية لفهم اتجاهات الأسواق الدولية وتوجيه السياسات الاقتصادية بشكل سليم، ويجب على الحكومة أن تكون على اطلاع دائم بالتحديات والفرص في الأسواق الدولية لاتخاذ القرارات الصائبة.

وأكد أن توفير بيئة أعمال مناسبة ومشجعة يمكن أن يسهم في جذب الاستثمارات وتحفيز الشركات على توسيع نشاطها التصديري، ويجب على الحكومة تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم الدعم والحوافز للشركات لتعزيز قدرتها التنافسية.