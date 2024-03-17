كريم عادل: يجب على الحكومة تبنى سياسات تشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية

قال الدكتور كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنه يجب على الحكومة تبني سياسات وإصلاحات تشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفر بيئة استثمارية ملائمة وجاذبة.

وأضاف، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه يمكن القول إن جذب الاستثمارات الأجنبية في مصر يعتبر عاملًا حاسمًا لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين جودة حياة المواطنين، وعلى الرغم من التحديات، يجب على الحكومة والقطاع الخاص العمل بتعاون وثيق لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لمصر.

وأكد أنه من الناحية الإيجابية تبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار، بالإضافة إلى تقديم حوافز مالية وضريبية للمستثمرين الأجانب، وعلى سبيل المثال، إطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة يعتبر خطوة إيجابية لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أنه من الناحية الاقتصادية، يعتبر تدفق رءوس الأموال الأجنبية إلى مصر مصدرًا هامًا لتمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

وأكد أنه من الناحية الاجتماعية، يمكن لجذب الاستثمارات الأجنبية أن يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، من خلال خلق فرص عمل وتوفير فرص تعليمية وتدريبية، مما يسهم في تعزيز التنمية البشرية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أنه يمكن القول إن جذب الاستثمارات الأجنبية في مصر له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد والمجتمع، ويعد خطوة حاسمة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. يجب على جميع الأطراف المعنية التعاون معًا لتعزيز الجهود في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في مصر.

وأوضح أنه رغم أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية في مصر، إلا أنه يجب مراعاة بعض التحديات والمخاطر المحتملة، لذلك يجب على الحكومة والقطاع الخاص أن يكونا على استعداد لمواجهة هذه التحديات وتقديم الحلول المناسبة.