الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حريق فى عقار بمحيط "ستوديو الأهرام"

حريق في عقار
حريق في عقار

نشب حريق جديد في أحد العقارات المتضررة من حريق "ستوديو الأهرام"، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة عليه.

حريق فى عقار بمحيط ستوديو الأهرام.. ومحاولات للسيطرة عليه

تلقت غرفة العمليات بالجيزة بلاغًا بتجدد اشتعال النيران في أحد العقارات بمحيط "ستوديو الأهرام"، وعلى الفور تحركت سيارات الإطفاء الموجودة بالفعل بمحيط الاستديو للتأمين، وتجري الآن عمليات الإطفاء.

وفي وقت سابق، اندلع حريق في "ستوديو الأهرام" بشارع الهرم في الجيزة، والتهمت النيران مجموعة من الاستديوهات والديكورات والأشجار.

ويقوم رجال الحماية المدنية بعمليات محاصرة النيران التي امتدت لكل الاتجاهات، وتقوم الحماية المدنية بمحاولة السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

حريق متسوط عقار محيط ستوديو الأهرام حريق ستوديو الاهرام قوات الحماية المدنية الإطفاء

مواد متعلقة

وزيرة الثقافة تكشف تفاصيل حريق استوديو الأهرام بالجيزة

الأكثر قراءة

استراتيجيات محكمة وإجراءات فعالة.. جذب الاستثمارات الطريق لزيادة العوائد الدولارية

أسرار موافقة نتنياهو على استئناف مفاوضات الهدنة وكواليس خطة غزو رفح

التحريات تكشف أسباب حريق ستوديو الأهرام

شراكة استراتيجية شاملة.. ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى يعزز التعاون المشترك

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

سعر الدولار اليوم 7 رمضان 2024 في كافة البنوك المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

المتحدة وعودة زمن الفن الجميل

ياسمين الخطيب

الحشاشين.. القصة الكاملة

محمد المعتصم

بابا جه

وائل لطفي

فن رواية التاريخ

د.أحمد الخميسى

المواهب التى تنكسر على الطريق

ماجد حبته

حالة نساء وفتيات فلسطين

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

للمرة الأولى.. خروقات نتنياهو فى غزة تدفع الولايات المتحدة لإجراء جديد

منطقة عازلة وطريق فاصل.. كواليس تغيير إسرائيل لشكل قطاع غزة بالكامل

عمال فلسطين: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 65 عاملًا وسط يافا