نشب حريق جديد في أحد العقارات المتضررة من حريق "ستوديو الأهرام"، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة عليه.

حريق فى عقار بمحيط ستوديو الأهرام.. ومحاولات للسيطرة عليه

تلقت غرفة العمليات بالجيزة بلاغًا بتجدد اشتعال النيران في أحد العقارات بمحيط "ستوديو الأهرام"، وعلى الفور تحركت سيارات الإطفاء الموجودة بالفعل بمحيط الاستديو للتأمين، وتجري الآن عمليات الإطفاء.

وفي وقت سابق، اندلع حريق في "ستوديو الأهرام" بشارع الهرم في الجيزة، والتهمت النيران مجموعة من الاستديوهات والديكورات والأشجار.

ويقوم رجال الحماية المدنية بعمليات محاصرة النيران التي امتدت لكل الاتجاهات، وتقوم الحماية المدنية بمحاولة السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.