الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

سفير مصر بالاتحاد الأوروبى: أوروبا تثق فى اقتصادنا بشكل كبير

السفير بدر عبد العاطي
السفير بدر عبد العاطي سفير مصر في الاتحاد الأوروبي

أكد السفير بدر عبد العاطي سفير مصر في الاتحاد الأوروبي، أن رئيسة المفوضية الأوروبية تزور مصر على رأس وفد أوروبي، وهذا الأمر يؤكد رسالة دعم أوروبية لمصر.

وقال  بدر عبد العاطي في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي  أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة "صدى البلد": "الاتحاد الأوروبي يثق في الاقتصاد المصري بشكل كبير".

وأضاف:" أوروبا تعتبر مصر بوابة القارة الأفريقية، وهناك رغبة أوروبية في ترفيع العلاقات مع مصر".

وتابع: "مصر تعتبر أول دولة في المنطقة يتم ترفيع علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي ووصولها للشراكة الاستراتيجية الشاملة".

واختتم:" هناك زيارات أوروبية كثيرة إلى مصر مؤخرا لتعزيز العلاقات على كافة المستويات ".

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