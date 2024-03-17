ابنة عبدربه تهرب من المنزل لرفضها الزواج من ابن عمه فى الحلقة 6 من مسلسل "حق عرب"

شهدت أحداث الحلقة 6 من مسلسل حق عرب، اعتراض سميحة بنت المعلم عبدربه على الزواج من جمال ابن عمها، وبرغم من محاولة والدتها “ صباح” إقناعها بالزواج، وأن والدها وعدهم بإتمام الزيجة، إلا إنها تعصبت علي والدتها وردت عليها، قائلة: "يعني انتوا تجبروني أتجوز جمال ابن عمي والست أنغام تختار وتتجوز اللي هي عوزاها ”، وظهرت فيما بعد وهي تحضر حقيبة ملابسها وتتسلل من المنزل ليلا دون أن يشاهدها أحد.

حق عرب

مسلسل حق عرب الحلقة 6

وانطلقت الحلقة السادسة من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، على قناة أون دراما، وتُعاد على قناة أون في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، وعلى منصة “واتش آت".

حق عرب

موعد عرض الحلقة 6 حق عرب

وانتهت الحلقة الخامسة لمسلسل حق عرب، أمس الأربعاء على شك جمال (ابن اخ) عبد ربه "رياض الخولي" في وفاء عامر عندما دخل عليها ومعها عرب السويركي، ولا يعلم أنها والدته الحقيقية.

أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 5

كما شهدت الحلقة الخامسة الإفراج عن عرب السويركي من جريمة قتل حسنية الدايه بعد تفريغ كاميرات محل الهواتف الذي أثبت أن الجريمة تمت في نفس الوقت الذي كان متواجد به في المحل.

وشهدت الحلقة أيضا انتقام عرب السويركي لحق حنان الغرباوي من سعيد الجن الذي قام بهدم كشك الشاي الخاص بوالدها، ورد اعتبارها أمام أهل المغربلين، وتعرض الحلقة السادسة من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، في تمام الساعة التاسعة مساء على اون دراما، والثانية عشر منتصف الليل.