السبت 16 مارس 2024
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سياسي

إطلاق منتدى الإعلاميات المصريات بمناسبة الاحتفال بالمرأة المصرية

جريدة الدستور

منتدى الإعلاميات المصريات يفتتح أنشطته بمناقشة تحديات الإعلامية المصرية ومستقبلها


حنان يوسف: منتدى الإعلاميات المصرية يناقش مختلف القضايا الإعلامية


تحت رعاية المنظمة العربية للحوار والتعاون الدولي، أطلق منتدى الإعلاميات المصريات باكورة نشاطاته من خلال تنظيم ندوة فكرية بعنوان: تحديات الإعلامية المصرية ومستقبلها، وذلك في إطار احتفالات بالمرأة المصرية في 16 مارس من كل عام، عبر تطبيق زووم.

 


وأعربت د حنان يوسف، أستاذ الإعلام والرئيس التنفيذي للمنظمة العربية للحوار والتعاون الدولي، أن فكرة منتدى الإعلاميات المصريات يأتي استجابة لتبني القضايا الإعلامية، ووضع المرأة في الحقل الإعلامي، وذلك في ضوء عدد من التحديات التي تواجهها الإعلاميات في المجال.

وأوضحت يوسف أن المنتدى بصدد تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات المستمرة على مدار العام، في إطار السعي لتحقيق وضع أفضل للمرأة المصرية في المجال الإعلامي.


وشهدت الندوة مشاركة واسعة لعدد من الإعلاميات المصريات والأكاديميات المتخصصات في مجال الإعلام، سواء في المجال التليفزيوني والصحفي، وأعربن عن سعادتهن ببادرة المنظمة بتدشين منتدى الإعلاميات المصريات، لتقديم رؤى فكرية وأنشطة تنفيذية تسهم في تحسين أوضاع الإعلاميات المصريات.


وطرحت المشاركات عدة أطروحات حول وضع الإعلامية المصرية، تراوحت ما بين أن المرأة تحسنت أوضاعها إعلاميًا بشكل كبير عن الوضع السابق، ولكن مازالت هناك العديد من التحديات التي تواجه المرأة في الحقل الإعلامي يجب التصدي لها ومواجهتها، علاوة على افتقار البعض لخبرات العمل الإعلامي الأمر الذي يحتاج لمزيد من التدريب.


وفي هذا السياق أوضح منتدى الإعلاميات المصريات وتحت رعاية المنظمة العربية للحوار، عن سعيه لتقديم مجموعة من الدورات التدريبية في المجالات الإعلامية، وذلك بالاستعانة بالعديد من الخبراء في مجال الإعلام المصري النسائي، سعيَا للمشاركة منه بشكل فاعل في تقديم خدمة إعلامية مميزة لكل المقبلين على العمل الإعلامي


ويعتزم المنتدي في الفترة القادمة عقد مجموعة من الشراكات مع عدد من الجهات محليا وعربيا ودوليا من أجل تبادل الخبرات والتعاون في مجال دعم المرأة الاعلامية وتعزيز دورها في مجال التنمية والتقدم والحوار الحضاري من أجل صالح الإنسانية.

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