المتحدة وعودة زمن الفن الجميل

«زمن الفن الجميل» هذه الجملة طالما رددها المصريون بمختلف فئاتهم بعد مشاهدة أعمال فنية أو درامية أو غنائية وموسيقية قديمة، يرددون تلك الجملة بابهار شديد ويواصلون مدح زمن الفن الجميل بنجومه وأبطاله وعناصره ومطربيه وملحنيه، وتشعر حينها أن هناك اتفاق بين الجميع على تلك الحقبة الزمنية التي أطلقوا عليها «زمن الفن الجميل» إلا أن تنوع واختلاف الفترات الزمنية بين الحين والأخر، جعلني أتسأل عن هل سيأتي اليوم الذي تصف فيه أجيال لاحقة زمننا بإنه من «أيام زمن الفن الجميل»؟!.

هذا السؤال طالما راودني، وكنت أفكر في إجابه له بين الحين والأخر، ذاهبًا بخيالي إلى سنوات لاحقة لم تأت بعد، لأذكر بعض الأعمال الدرامية أو السينمائية أو الغنائية من زمننا الحالي والتي يمكن وصف إياها بإنها من «زمن الفن الجميل».

والحقيقة أن ما حدث في سوق الدراما والفن والإعلام المصري بشكل عام على مدار السنوات الماضية، يجلعنا جميعا لا نقلق على زمننا الحالي أو الأجيال القادمة أو الشعور بالخوف بألا يكون زمننا ضمن «زمن الفن الجميل» خلال العقود المقبلة.

ما تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مدار الفترات الماضية وصولا إلى الموسم الرمضاني الحالي يؤكد بما لا يدع مجال للشك تفردها وقدرتها على صناعة الوعي وتعزيز الهوية المصرية وأن تحافظ على القوة الناعمة المصرية والتي تعد عنصرًا أساسيًا من عناصر قوة مصر الشاملة.

نجحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال السنوات الماضية في تقديم أعمال درامية وفنية مميزة للغاية، إلا أن ما تقدمه الشركة في هذا الموسم الرمضاني تجعله بحق موسم دراميًا مختلفًا ومميزًا وبمثابة علامة فارقة في تاريخ الدراما المصرية، بعدما أخذت الشركة على عاتقها مسئولية تقديم محتوى درامي وتوعوي وترفيهي متميز للمشاهد المصري والعربي في مختلف أنحاء العالم، ونجحت بالفعل في تحقيق ذلك عبر مختلف منصاتها الإعلامية.

التنوع في الأعمال الدرامية التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر منصاتها وقنواتها وأذرعها الإعلامية لتشمل التاريخي والكوميدي والإجتماعي والشعبي والفانتازيا والأعمال المأخوذة عن نصوص أدبية، جعلته كذلك موسمًا دراميًا مختلفًا من خلال تقديم 20 مسلسل درامي ما بين 15 و30 حلقة بطولة كبار نجوم الفن في مصر والوطن العربي، ومشاركة أكثر من أربعة ألاف من العاملين في المجال من العمالة المباشرة بالإضافة إلى عشرات الآلاف من العمالة غير المباشرة.

الانتاج الضخم لمسلسل الحشاشين يعيد مصر مرة أخرى إلى صدارة المشهد الفني والدرامي عربيًا وإقليميًا من خلال تلك الأعمال التاريخية الكبيرة، وكذلك التعاون الذي أجرته الشركة المتحدة مع 14 شركة إنتاج مختلفة وهو ما يؤكد التزام الشركة المتحدة بدعم صناعة الدراما وإعطاء الفرصة للعشرات من الشباب والنجوم في مختلف المجالات.

الخريطة الدرامية للمتحدة في هذا الموسم الرمضاني لم تغفل الطفل المصري بل حرصت على تقديم أشكال درامية مختلفة للأطفال من خلال 4 أعمال كارتون جديدة وهي "يحيى وكنوز 3" والذي يسعى إلى تعزيز الهوية المصرية لدى الاطفال، وكارتون "نوره" الذي يقدم بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وكارتون "نور والكوكب السعيد" الذي يقدم بالتعاون مع الأزهر الشريف، وكارتون "سر المسجد" الذي يبحث في عمارة المساجد ويحمل رسائل دينية وتربوية هامة للأطفال.