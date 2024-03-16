"حماة الوطن" بالخارج يقيم حفل إفطار للأسرة المصرية بميلانو الإيطالية

أقام المهندس علاء زياد مساعد أمين عام حزب حماة الوطن لشئون المصريين بالخارج حفل إفطار الأسرة المصرية بمدينة ميلانو الإيطالية بحضور لفيف من أبناءً الجالية المصرية في إيطاليا.

وقام المهندس علاء زياد بتكريم أبناء الجمعيات والمؤسسات الخيرية المصرية هناك لجهودهم في الاستحقاق الرئاسي وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة ونتيجة للشكل والتنظيم الرائعين للعملية الانتخابية بالخارج التي عبرت بحق عن طياع وسلوك وعادات المصريين المتميزة وجاء التكريم أيضا نتيجة لجهودهم في العمل العام وخدمة المصريين في ايطاليا.



وقال المهندس علاء زياد أن حزب حماة الوطن بتوجيهات من رئيس الحزب والأمين العام ينظم العديد من الفعاليات طوال شهر رمضان الكريم في ايطاليا مثل الندوات الثقافية والترفيهية واللقاءات والفعاليات التي تهدف الى توفير بيئة من الدفء والتلاحم بين المصريين في الخارج.

وأشاد المشاركون بإفطار الأسرة المصرية بميلانو بالجهود التي قامت بها مصر، مؤخرًا، من القضاء على السوق الموازية للدولار وإرساء دعائم الاستقرار السياسي والاقتصادي واستقطاب مستثمرين عرب وأجانب للدخول في السوق المصرية، مثل مشروع رأس الحكمة وغيرها.