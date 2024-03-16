مسؤلون بالصحة يتفقدون مشروع إنشاء مستشفى بولاق أبوالعلا الجديد

تفقد مسئولون في وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، مشروع إنشاء مستشفى بولاق أبوالعلا العام الجديد، ضمن جولة لتفقد عدد من المشروعات القومية في القطاع الصحي، ومتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المسئولون استمعوا إلى شرح مفصل عن الوصف الوظيفي للمستشفى، حيث يقع على مساحة 7 آلاف و233 متر مربع، وبداخله المبنى الرئيسي المكون من 6 طوابق، بطاقة استيعابية 130 سرير، بينهم 48 سرير إقامة مرضى، و62 سرير رعاية مركزة، و20 حضانة أطفال مبتسرين، كما يضم 19 سرير غسيل كلوي، و63 عيادة خارجية و5 غرف عمليات، لافتا إلى إنهاء 29% من الأعمال ومن المتوقع استلام المستشفى في يناير 2025.

وتابع «عبدالغفار» أن أرض المشروع سيتضمن إقامة مجمعا متخصصا يضم مركزا طبيا يشمل عيادات في كافة التخصصات الطبية، ومركز أشعة متكامل، ومراكز تحاليل، وصيدليات، وصالات علاج طبيعي متقدم، كما يضم معارض طبية للأجهزة.

وانتقد المسئولون ضعف معدلات التنفيذ الخاصة بالأعمال الإنشائية منذ بدء إسناد المشروع للشركة المنفذة، ووجهوا بسرعة البدء في المرحلة الثانية التي تشمل أعمال التشطيبات والأعمال الاليكتروميكانيكية.