السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مسؤلون بالصحة يتفقدون مشروع إنشاء مستشفى بولاق أبوالعلا الجديد

مشروع إنشاء مستشفى
مشروع إنشاء مستشفى بولاق أبوالعلا الجديد

تفقد مسئولون في وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، مشروع إنشاء مستشفى بولاق أبوالعلا العام الجديد، ضمن جولة لتفقد عدد من المشروعات القومية في القطاع الصحي، ومتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المسئولون استمعوا إلى شرح مفصل عن الوصف الوظيفي للمستشفى، حيث يقع على مساحة 7 آلاف و233 متر مربع، وبداخله المبنى الرئيسي المكون من 6 طوابق، بطاقة استيعابية 130 سرير، بينهم 48 سرير إقامة مرضى، و62 سرير رعاية مركزة، و20 حضانة أطفال مبتسرين، كما يضم 19 سرير غسيل كلوي، و63 عيادة خارجية و5 غرف عمليات، لافتا إلى إنهاء 29% من الأعمال ومن المتوقع استلام المستشفى في يناير 2025.

وتابع «عبدالغفار» أن أرض المشروع سيتضمن إقامة مجمعا متخصصا يضم مركزا طبيا يشمل عيادات في كافة التخصصات الطبية، ومركز أشعة متكامل، ومراكز تحاليل، وصيدليات، وصالات علاج طبيعي متقدم، كما يضم معارض طبية للأجهزة.

وانتقد المسئولون ضعف معدلات التنفيذ الخاصة بالأعمال الإنشائية منذ بدء إسناد المشروع للشركة المنفذة، ووجهوا بسرعة البدء في المرحلة الثانية التي تشمل أعمال التشطيبات والأعمال الاليكتروميكانيكية.

وزير الصحة والسكان محافظ القاهرة مستشفى بولاق أبوالعلا غسيل كلوي عيادة خارجية غرف عمليات

الأكثر قراءة

مَن سيتحمل تكلفة الوحدات السكنية والمنشآت المتضررة من حريق استوديو الأهرام؟

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6| هل ينجو "نفادي" من رصاص الكبير؟

وزير الشباب يكشف الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت.. وحقيقة علاجه بالخارج

تركيب كاميرات فى سيارات الأجرة.. هل يمكن تطبيق ذلك بعد واقعة "فتاة الشروق"؟

المشدد 5 سنوات للمتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

محمد عبدالعزيز

هكذا يكون الوداع لائقًا

د.كريمة الحفناوى

اجتياح رفح.. تهجير قسرى

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

محمد قدري

من حقنا أن نفخر.. الجميع يشيد

ماجد حبته

موقف إسبانيا المتوازن

وائل لطفي

جريمة الدفاع عن الفن!

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة

دراسات علمية تثبت بالأرقام صحة أرقام ضحايا العدوان على غزة