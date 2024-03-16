حملات أمنية لضبط حائزى الألعاب النارية بالمحافظات

شنت وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار في الألعاب النارية وترويجها، فقد نجحت الأجهزة الأمنية فى تحقيق النتائج الإيجابية.

- ضبط 4 أشخاص بنطاق محافظة أسوان وبحوزتهم (أكثر من 200 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

-ضبط (شخصين) بدائرة مركز شرطة طيبة بالأقصر وبحوزتهما (66190 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

-ضبط (بائع) بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة وبحوزته (100 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

-ضبط (شخص، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) وبحوزته (62755 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

-ضبط (شخص، مقيم بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة) وبحوزته (17700 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

-ضبط (شخصين، مقيمين بمحافظة الإسكندرية) وبحوزتهما (32950 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.