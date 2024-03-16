السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حملات أمنية لضبط حائزى الألعاب النارية بالمحافظات

حملات أمنية
حملات أمنية

شنت وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار في الألعاب النارية وترويجها، فقد نجحت الأجهزة الأمنية فى تحقيق النتائج الإيجابية.

- ضبط 4 أشخاص بنطاق محافظة أسوان وبحوزتهم (أكثر من 200 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

-ضبط (شخصين) بدائرة مركز شرطة طيبة بالأقصر وبحوزتهما (66190 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

-ضبط (بائع) بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة وبحوزته (100 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

-ضبط (شخص، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) وبحوزته (62755 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

-ضبط (شخص، مقيم بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة) وبحوزته (17700 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

-ضبط (شخصين، مقيمين بمحافظة الإسكندرية) وبحوزتهما (32950 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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