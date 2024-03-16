خبير تربوي يكشف أسباب الغياب من المدارس في رمضان

كشف الخبير التربوي الدكتور تامر شوقي، أسباب الغياب من المدرسة في رمضان.

وقال في تصريحات لـ"الدستور": "يلجأ الكثير من الطلاب، بدعم وتشجيع من أسرهم، إلى الغياب عن المدرسة في شهر رمضان بشكل خاص، رغم عدم انتهاء المدارس من تدريس المقررات المختلفة. وبالرغم من أن الكثير من الطلاب يعتمدون على المدرسة في التعلم والتحصيل ولا يأخذون دروسًا خصوصية، يمكن تفسير ظاهرة غياب الطلاب عن المدارس في رمضان من خلال عدة أسباب وهي كالتالي:

1_ النظر إلى الشهر الكريم باعتباره شهرا للراحة والكسل.

2_ الاعتقاد أن الغياب سيوفر لأبنائهم مزيدًا من الوقت للمذاكرة والمراجعة.

3_ التأثر بآراء الطلاب الزملاء في المدرسة بأن الغياب أفضل من الذهاب إلى المدرسة في رمضان.

4_ عدم تشدد بعض المدارس في اتخاذ إجراءات حاسمة ضد بعض الطلاب المتغيبين، مما يشجع غيرهم على الغياب.

5_ سهر بعض الطلاب حتى الفجر في رمضان، سواء لمشاهدة التلفزيون أو حتى للاستذكار، مما يضعف من قدرتهم على الاستيقاظ مبكرًا والذهاب إلى المدرسة.

6_ تقليل وقت الحصص في رمضان ينقل انطباعًا إلى الطلاب وأولياء الأمور بأن الطلاب لن يستفيدوا بشكل جيد من المدرسة في ضوء تقليل وقت الحصص.

7_ تحديد بعض المعلمين الخصوصيين مواعيد الدروس في الصباح في نفس وقت المدرسة.

8_ سفر بعض أولياء الأمور مع أولادهم إلى أهاليهم في المحافظات المختلفة خلال أيام رمضان لتناول الإفطار مع أسرهم، وبالتالي تغييب أولادهم في تلك الأيام.

9_ طلب بعض المعلمين بشكل غير صريح من الطلاب عدم الذهاب إلى المدرسة.

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