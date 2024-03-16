السبت 16 مارس 2024
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سياسي

وكيل "صحة الشيوخ": التحالف الوطنى للعمل الأهلى قدَّم مساعدات كبيرة لقطاع غزة

النائب الدكتور حسين
النائب الدكتور حسين خضير

أكد النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية الدور الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي، سواء على المستويين الداخلي أو الخارجي. 

وقال إن مصر بإعلان تأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي استطاعت أن تؤسس ذراعًا قوية للنهوض بالعمل الأهلي والمدني بشكل لم يكن متصورًا من قبل.

ونوَّه الدكتور حسين خضير، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم، بالجهود الضخمة التي يبذلها التحالف الوطني على صعيد تقديم المساعدات الإغاثية والعلاجية لقطاع غزة، ومساعدة الأشقاء الفلسطينيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وكشف "خضير" عن أن التحالف الوطني للعمل الأهلي استطاع تقديم مساعدات كبيرة للقطاع ضمن حوالي 80% من المساعدات التي تكفلت بها مصر للشعب الفلسطيني في غزة، ومنها 300 قاطرة محملة بأكثر من 3.5 ألف طن من المواد الغذائية، وأكثر من 90 طنًا من الألبان وحفاضات الأطفال، و25 طنًا من المياه، و190 طنًا من الأدوات والمستلزمات الطبية، بالإضافة لنحو 117 طنًا من الملابس والبطاطين الشتوية وغيرها من المساعدات، بما يؤكد الدعم التام للشعب الفلسطيني من جانب مصر ونصرة قضيته.

وأوضح وكيل صحة الشيوخ أن شهر رمضان هذا العام يختلف عما سبقه بسبب استمرار معاناة أهالي قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي، لكن التحالف أثبت القدرة على مواجهة المستجدات في الأزمات والكوارث على المستوى المحلي والإقليمي، وتنفيذ توجيهات الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، بجدارة واستحقاق دون أن يكون ذلك خصما من أداء التحالف الوطني في الداخل لتحقيق أهدافه بشكل عام، حيث يخدم ملايين الأسر المصرية واستطاع الوصول لها.

واختتم "خضير" بأن الجهد الهائل الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي في غزة يبلور بشكل واضح إصرار  مصر على دعم الشعب الفلسطيني والوقوف بجواره.

التحالف الوطني مساعدات إغاثية قطاع غزة توجيهات السيسي الجهود الضخمة

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