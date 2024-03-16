الحبس عام مع الشغل لمتهم في إعادة محاكمته بـ"أحداث عابدين"

قضت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة، اليوم السبت، بحبس متهم بالحبس عاما مع الشغل ووضعه تحت المراقبة الشرطية مدة مساوية للعقوبة فى إعادة محاكمته بـ«أحداث عنف عابدين».

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين عددا من الاتهامات بينها القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة وتكدير السلم العام وحيازة أسلحة نارية.