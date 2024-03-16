السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الحماية المدنية بالجيزة تستجيب لاستغاثة سيدة مريضة وتنقلها لتلقي العلاج

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يُفيد باستغاثة سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة العجوزة مريضة وغير قادرة على الحركة ومقيمة بمفردها، حيث سقطت أرضًا حال تواجدها داخل محل سكنها ما أدى لحدوث كسر بيدها وعدم قدرتها على فتح باب الشقة المغلق من الداخل.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالجيزة لمحل البلاغ وتم مساعدتها ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها، وتقدمت السيدة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.

الأجهزة الأمنية أمن الجيزة استغاثة سيدة العجوزة مريضة حدوث كسر بيدها قوات الحماية المدنية

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