إزالة 345 حالة تعدٍ في نهاية المرحلة الثانية من الموجة الـ22 بالمنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، عن انتهاء المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة، وتنفيذ إزالة 345 حالة تعدٍ تنوعت ما بين إزالات لبناء بدون ترخيص وبناء مخالف ومتغيرات مكانية وتعديات على أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية، مؤكدًا الاستمرار بكل حزم في رصد وإزالة كل حالات التعدي لتحقيق الخطة المستهدفة وفق الجداول الزمنية المحددة.

فيما شدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة والمقرر بدء تنفيذها في 23 مارس الجاري لتذليل معوقات العمل أولًا بأول والتصدي لكل أشكال التعديات على أملاك الدولة بكل شدة وحسم وإزالتها في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين دون تقاعس، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع يوميًا موقف تنفيذ قرارات الإزالة لتحقيق المستهدفة من الموجة.

جدير بالذكر أن الموجه الــ22 جارٍ تنفيذها على 3 مراحل متتالية، تم الانتهاء من المرحلتين الأولي والثانية خلال الفترة من 27 يناير الماضي وحتي 15 مارس الحالي، وستبدأ المرحلة الثالثة عملها في الفترة من 23 مارس الجاري وحتى 12 أبريل 2024.