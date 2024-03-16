النائب طارق عبدالعزيز يكتب: المتحدة للخدمات الإعلامية واستعادة الريادة المسلوبة

روى الرئيس جمال عبد الناصر وشاهد الجميع إنه أثناء استقباله شعبيا فى أولى الزيارات التى قام بها للملكة المغربية قيام مواطن مغربى بملاحقة موكبه وظل يلهث ويجرى خلف الموكب بصورة جنونية وينادى عليه بهستريا وتلهف، فأمر الرئيس الركب بالتوقف لمعرفة ماذا يريد الرجل، وكانت المفاجأة ان الرجل قد طلب منه بعد أن التقط انفاسه طلب واحد، قال له " سلملى على إسماعيل ياسين " هذا كل ماطلبه الرجل من رئيس مصر، وهنا أدركت القيادة السياسية حينها أن الفن المصرى قد استحوذ على العقول العربية وظل الفن المصرى والفنان المصرى لعقود من الزمن هو القوة الناعمة لمصر، هو السفير الذى أوفدته مصر إلى كل بيت وشارع ومقهى عربى، من المحيط إلى الخليج، اللهجة المصريه اصبحت اللغه المفضلة لدى كل عربى وعربيه، واقع ترسخ داخل كل عقول كل مولود فى الوطن العربى وبات ينهل منه في مسيرة حياته حتى صاروا شبانا وشيوخ، وترسخ في وجدان تلك الشعوب أن القيم والتقاليد التى زرعها الفن المصري لسنوات باتت نبراسًا ومبادئ يتوارثها الأجيال جيل بعد جيل.

ولهذا حاول البعض هدم أو طمس هذا الصرح العملاق، بل ذاد مطمعهم فى القضاء عليه نهائيًا ومحاوله خلق بديل آخر عندهم، معتقدين إنهم بذلك يمكن أن يستحوذ على الريادة الإعلامية، ولا ننكر أن رسالة الفن المصرى تأثرت وخفتت نتيجة ذلك كله، إلي أن استيقظت الإرادة المصرية، وأصبح لدينا كيان وركن رصين يدافع عن منارة الشرق وقوتها الناعمه، وهو الشركة المتحدة للخدمات الاعلاميه، في تصورى أن أول أهداف هذا الكيان العملاق الذي ولد كبيرًا، هو العمل علي عودة الريادة المصريه، وقد تحقق هذا الهدف بنجاح واقتدار.

سارت المتحدة للخدمات الإعلامية علي مسار أنشودة الفن للموسيقار المصري محمد عبدالوهاب حينما قال،"ياللي بدعتوا الفنون وفي إيدكوا أسرارها.. دنيا الفنون دي جميلة وانتوا أزهارها.. والفن لحن القلوب يلعب بأوتارها.. والفن دنيا جميلة وانتوا أنوارها"، فملأت المتحده للاعلام جدران البيت العربي والمصري بالأزهار وعبقها، وعادت الأسر للالتفاف حول الشاشه الصغيرة، مسلسلات وأعمال دراميه جسدت واقع، ورسالة فن ساميه ، ووجبه دسمه للجمهور العربي.

المتحدة للخدمات الإعلامية ورمضان 2024، لم يكن لدى شك بأن هناك حصان رابح سيخطف العقول والقلوب في الموسم الرمضاني هذا العام 2024، وان المتحدة للاعلام قادرة علي احداث زخم كبير في دراما رمضان هذا العام، بكافة أنواع الدراما الشعبيه والشبابيه والتاريخيه والكوميديه، وغيرها كثير ،مع الحفاظ علي القيم والثوابت الوطنيه والعربيه والمصريه، فكانت رسالتها الدراميه معبره وصادقة.

تحية اجلال وتقدير للقائمين على هذا الجهد الكبير، تحية لصاحب فكرة هذا الكيان العملاق، الذي حقق نجاحات شهد بها القاصي والداني، وباتت المتحدة نموذج وقصة نجاح، ترجمت فكرة واستراتيجية القيادة السياسية في الجمهوريه الجديده، في عودة مصر إلى مكانتها في كل المجالات، وأولها الفنون.

جهود المتحده للاعلام، تم ترجمتها الي نجاحات وارقام، وكانت لها دلالات ايجابيه ودفعت الشركة بـ20 مسلسلا مقسمة إلى 9 مسلسلات من نوعية الـ30 حلقة، و11 من نوعية الـ15 حلقة، وذلك عبر شاشتها المختلفة وكذلك منصة watch it.

الحشاشين، الكبير اوي، بيت الرفاعي، حق عرب، المعلم، امبراطوريه ميم، القائمه تطول وتطول ولكن يحسب لهذه الأعمال الدراميه ان تصدرت محركات البحث علي جوجل واكس، مؤشرات أكدت أن المتحدة للخدمات الإعلامية كسبت الرهان، واكدت المتحدة أن مصر هوليوود الشرق التي عشقت الفن كما عشقها، كانت ومازالت وستظل قبلة الفن، ومنارة للابداع.. شكرًا المتحدة للخدمات الإعلامية.

النائب طارق عبد العزيز

المحامي بالنقض

عضو مجلس الشيوخ