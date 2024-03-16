السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ماذا قال توخيل ونجوم بايرن ميونخ عن مواجهة أرسنال فى دورى الأبطال؟

توماس توخيل
توماس توخيل

تحدث الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، عن نتائج قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا ومواجهة أرسنال الإنجليزي.

أُقيمت مراسم سحب قرعة دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، أمس الجمعة، في مقر "يويفا" بمدينة نيون السويسرية، بمشاركة ممثلين عن الفرق الـ 8 المشاركة، والتي أسفرت عن مواجهة بايرن ميونخ وأرسنال. لمطالعة التفاصيل كاملة من هنا.

توماس توخيل يُعلق على مواجهة أرسنال في دوري الأبطال

ونشر الموقع الرسمي لنادي بايرن ميونخ، تصريحات توماس توخيل، قائلًا: "أرسنال فريق قوي للغاية، وله تاريخ عريق، بالتأكيد تنتظرنا مواجهة صعبة".

وأضاف: "نحن نواجه واحدًا من أفضل الفِرق في أوروبا، نأمل أن تكون الأمور في صالحنا ونحقق الفوز".

وأوضح: "إنهم يلعبون بمستوى ثابت، ويقدمون أداء مميزا ومُبهرا في العامين الماضيين، ويتميزون بالتناغم".

وتابع: "كما قلت، إنهم فريق خطير ويسجل الكثير من الأهداف، ولكننا سنستعد جيدًا قبل مواجهتهم وسنبذل قصارى جهدنا لتحديد نقاط القوة لدينا".

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نوير ومولر يتحدثان عن مواجهة أرسنال في دوري أبطال أوروبا

ونشر الموقع الرسمي للنادي الألماني، تصريحات بعض لاعبي الفريق قبل مواجهة أرسنال المرتقبة، وعلى رأسهم الحارس مانويل نوير، قائلًا: "أرسنال فريق قوي للغاية، ويتمتع بروح جيدة".

وأضاف: "إنهم يتصدرون حاليًا ترتيب الدوري الإنجليزي لتألقهم بشكل كبير، لذلك ستكون مواجهة الذهاب والإياب أمامهم صعبة للغاية".

وتابع: "علينا إظهار قدراتنا للتأهل، وأشعر بالسعادة للمشاركة في مثل هذه المباريات الكبيرة والمهمة".

أما توماس مولر، فقد قال: "ستكون مباراتان غاية في الحماس، إنهم في أفضل مستوى لديهم حاليًا، لذلك أمامنا مهمة صعبة جدًا".

وواصل: "ستكون لدينا فرص جيدة للتأهل في مباراة الإياب؛ لأنها ستكون على أرضنا في ميونخ، نأمل في تحقيق العديد من الانتصارات".

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