السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

بعد حريق استوديو الأهرام.. أشرف زكى: جميع أسرة عمل "المعلم" بخير

حريق استوديو الأهرام
حريق استوديو الأهرام

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن جميع فنانى وفريق عمل مسلسل المعلم بخير، ولم يتعرض أحد منهم بسووء، إثر الحريق الذى اندلع فى استوديو الأهرام بالجيزة. 

وقال زكى إن جميع أسرة العمل بخير ونجوا من الحريق، والذى حدث بعد انتهاء التصوير، وحتى الآن لم يتم كشف أسباب نشوب هذا الحريق.

وكان أفاد عدد من شهود العيان المجاورين لموقع حريق استوديو الأهرام بأن الحريق اشتعل في عدد من لوكيشنات التصوير لمسلسلات رمضان منها مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان. 

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