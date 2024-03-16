السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"القومى للتغذية" يكشف أفضل مكونات وجبة صحية للسحور

السحور
السحور

قال المعهد القومى للتغذية، إنه يجب تناول السحور قبل الفجر بفترة قصيرة تجنبًا لإطالة فترة الصيام مع الحرص على أن تكون وجبة السحور كاملة وتحتوى على جميع المغذيات، وذلك عن طريق أن يكون نصف الطبق يحتوى على الخضروات، وربع الطبق يحتوي على البروتينات أوالجبن أو البيض أو البوقوليات كالفول والعدس، والربع الأخير يحتوي على الخبز البلدي أو كامل الحبة.

أفضل مكونات وجبة صحية للسحور

 ونصح المعهد القومي للتغذية بالحرص على تناول وجبة الزيادي في السحور؛ لأنها تحسن من صحة الأمعاء لاحتوائها على البكتيريا المفيدة للصحة وخاصة لسلامة وظيفة الجهاز الهضمي، كما يجب تناول من 8 إلى 12 كوب ماء بين وجبتي السحور والفطار لجعل الجسم رطب طوال النهار.

ونصح المعهد القومي للتغذية بتجنب تناول الشاي والقهوة بعد وجبات السحور؛ لأنهما من مدرات البول، وبالتالي سيفقد الجسم جزء كبير من المياه، وسيؤدى ذلك إلى شعور سريع بالعطش في فترات مبكرة من النهار.

وكشف المعهد القومي للتغذية عن أضرار الإفراط في المقليات والوجبات الدسمة، حيث أن الدهون الموجودة في الأطعمة المقلية تعمل على زيادة الوزن؛ بسبب تأثيرها على الهرمونات التي تضبط الشهية وتخزن الدهون خصوصًا في منطقة البطن، كما أن الإصابة بالسمنة ترتبط بالعديد من المضاعفات الصحية المختلفة والتي أهمها ارتفاع ضغط الدم والإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

سحور وجبة صحية المعهد القومي للتغذية بروتين الفول البيض

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