السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الخارجية الفنلندية: لا ينبغى للغرب استبعاد إرسال قوات إلى أوكرانيا

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قالت وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونين، أمس الجمعة، إنه لا ينبغي للدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، أن تستبعد بشكل قاطع إرسال قوات إلى أوكرانيا.

وأضافت وزيرة الخارجية الفنلندية لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أنه "من المهم ألا نستبعد كل شيء على المدى الطويل، لأننا لا نعرف أبدا مدى خطورة الوضع".

وأشارت فالتونين إلى أن موقف فنلندا واضح - نحن لا نرسل أي قوات الآن ولا نريد مناقشة هذا الأمر".

وأثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجدل في الأسابيع الماضية، بعد مقترحه بإرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا، بسبب التفوق العسكري الروسي في الشهور الأخيرة، وهو الاقتراح الذي ووجه بمعارضة غربية قوية.

فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع الصحفي ديمتري كيسيليف لقناة روسيا 1 ووكالة ريا نوفوستي إن وجود القوات الأجنبية في أوكرانيا وإمدادات الأسلحة لن يغير الوضع في ساحة المعركة.

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن روسيا مستعدة للمفاوضات بشأن أوكرانيا، ولكن يجب أن تستند إلى الواقع، وليس على "الرغبات" بعد استخدام المؤثرات العقلية.

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