الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كلوب : صلاح لاعب من الطراز العالمى ويتمتع بلياقة تامة

محمد صلاح
محمد صلاح

أشاد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بـ"اللياقة التامة" لمحمد صلاح حيث يستعد لمواجهة منافسه المفضل مانشستر يونايتد.

المدرب الألماني أثنى أيضا على الطريقة التى تعامل بها الفريق بدون هدافه الأول لمدة شهرين، عندما غاب صلاح في البداية بسبب مشاركته مع المنتخب المصري في بطولة كأس أمم أفريقيا ومن ثم بسبب مشكلة في أوتار الركبة التي تعرض لها أثناء البطولة.

وسجل صلاح وصنع ثلاثة أهداف في أول 90 دقيقة يلعبها منذ بداية العام، وذلك في المباراة التي فاز فيها ليفربول على سبارتا براج 6 / 1 في الدوري الأوروبي، ولكن رحلة الفريق لأولد ترافورد لمواجهة مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي ستقدم قياسا حقيقا عما إذا كان صلاح عاد لأفضل حالاته أم لا.

ويتطلع اللاعب المصري الدولي للمباراة خاصة وأنه سجل مع ليفربول أهدافا في شباك مانشستر يونايتد أكثر من أي فريق آخر حيث سجل 12 هدفا في 13 مباراة.

وقال كلوب :"هذا أمر رائع، شاهدتموه بالأمس. كم عدد الأهداف التي صنعها في الشوط الأول؟ لقد سجل وشارك في كل الأهداف الأخرى. انه استثنائي".

وأردف:" وددت لو استبدلته، ولكن لم يكن هذا متاحا بسبب وضع بوبي كلارك (الذي أصيب بإصابة بسيطة) واستطاع صلاح أن يتدبر أمره بشكل جيد، حتى بعد ذلك صنع هدفا جديدا ولم يتم احتسابه بسبب التسلل".

وأضاف :" صلاح يتمتع بلياقة تامة. اسألوه عن أكثر شيء يحبه بشأن مانشستر يونايتد، ولكن كلما زاد الحديث عن ذلك كلما قل احتمال تكراره مرة أخرى. إنه شخص استثنائي، لاعب من الطراز العالمي، وكيفية تعاملنا بدونه كان أمرا لا يصدق. لا يصدق".

وأضاف :"قام اللاعبون بعمل جيد- ولكن من الأفضل أن يتواجد معنا وداخل الملعب بدلا من تواجده في غرفة خلع الملابس".

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