انتشال جثمان طالب غرق فى ميت مرجا سلسيل بالدقهلية

غرق طالب في قرية عزبة محمود التابعة لقرية ميت مرجا سلسيل بنطاق مركز الجمالية محافظة الدقهلية، حال سيره على شاطئ الترعة وتعثر قدماه وسقوطه في المياه، وتم انتشال الجثمان ونقله إلى مستشفى الجمالية المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وتم العثور على جثة طالب ميتاً غرقاً في قرية عزبة محمود التابعة لقرية ميت مرجا سلسيل في مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية، وقد وقعت الحادثة أثناء سيره على شاطئ الترعة، حيث تعثرت قدماه وسقط في المياه. تم انتشال الجثمان ونقله إلى مستشفى الجمالية المركزي، وتم تحويل القضية للنيابة العامة.

بدأت الحادثة عندما تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الجمالية من الأهالي بغرق شخص في ترعة البحر الجديد أمام عزبة محمود التابعة لقرية ميت مرجا سلسيل.

انتقلت قوة أمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث وتم انتشال الجثمان. وبالفحص تبين أن الشخص المتوفى يدعى "إسلام.أ"، وهو طالب بالصف الثالث الثانوي. وأفاد والده، مهندس مدني، بأن نجله تعثرت قدماه أثناء سيره على شاطئ الترعة وسقط في المياه وجرفه التيار بسبب عدم إجادته السباحة.

وأكد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة هو اختناق بسبب الغرق ولا توجد شبهة جنائية.