حزب الليكود بزعامة نتنياهو ينتقد شومر لعدم احترامه الحكومة الإسرائيلية

بعد أن انتقد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو أعلى مسؤول يهودي منتخب في الولايات المتحدة، بنيامين نتنياهو ودعا إلى اختيار رئيس وزراء إسرائيلي جديد، قال حزب الليكود إن الرئيس الأمريكي حرص على احترام الحكومة الإسرائيلية المنتخبة وعدم تقويضها.

وقال حزب الليكود في بيان له، اليوم الخميس، إن "إسرائيل ليست جمهورية موز، بل ديمقراطية مستقلة وفخورة انتخبت رئيس الوزراء نتنياهو". "خلافا لكلام شومر، الجمهور الإسرائيلي يؤيد النصر الكامل على حماس" و"يعارض عودة الكاتب الفلسطيني".

ذ إلى غزة."

خلافات مستمرة وانقسامات داخل الحكومة الائتلافية الإسرائيلية

وفي سياق متصل، هناك انقسامات داخل الحكومة الائتلافية الإسرائيلية، وردت وزارة الخارجية الأمريكية أيضًا على تعليقات شومر، حيث قال المتحدث باسمها مات ميلر إنه لا يلفت انتباه جينتز إلى أنها ستجعل من الصعب على الولايات المتحدة التعامل مع هذه التعليقات.

وقال مات ميلر: "أعتقد أن حكومة إسرائيل تفهم كيفية عمل حكومة الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أن الكونجرس هو فرع منفصل للحكومة.

وأشار مجتمع إليجانس في تقرير سنوي إلى أن عدم الثقة في قيادة نتنياهو "تعمق واتسع لدى الجمهور من مستوياته المرتفعة بالفعل قبل الحرب، ونتوقع احتجاجات كبيرة تطالب باستقالته".

وفي سياق متصل، بعثت مجموعة كبيرة من الجماعات الناشطة في منطقة شيكاغو الكبرى برسالة انتقادية شديدة اللهجة إلى البيت الأبيض قبل اجتماع بين مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء عرب ومسلمين.

وأضافوا : "ليس هناك فائدة من عقد المزيد من الاجتماعات. وجاء في الرسالة: "إن البيت الأبيض يعرف بالفعل موقف الجماعات المذكورة أعلاه وحلفائنا في جميع أنحاء البلاد".

وطالب الموقعون بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وقالوا إن الاجتماع "لن يؤدي إلا إلى تبييض شهور من تقاعس البيت الأبيض عن التحرك تليها صدقات متواضعة".

وقال النشطاء: "نحن مهتمون باتخاذ إجراء جدي".

وقد وقع على الرسالة بضع عشرات من الائتلافات وقادة المجتمع المحلي. وكان طارق خليل، المحامي وعضو مجلس إدارة جمعية المسلمين الأميركيين من أجل فلسطين-شيكاغو، من بين الذين قادوا الرسالة. ولم تتم دعوة خليل شخصيا لحضور اجتماع البيت الأبيض، لكنه أشار إلى أن "جزءا كبيرا" من الموقعين تمت دعوته.