الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

قبل اجتماع القادة العرب.. نشطاء ينتقدون إدارة بايدن للأوضاع في غزة

بايدن
بايدن

بعثت مجموعة كبيرة من النشطاء بمنطقة شيكاغو الكبرى برسالة انتقاد لاذعة إلى البيت الأبيض قبل اجتماع بين مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء عرب.

ووفق شبكة CNN الأمريكية، قال النشطاء "ليس هناك فائدة من عقد المزيد من الاجتماعات، كما أن البيت الأبيض يعرف بالفعل موقف الجماعات المذكورة أعلاه وحلفائنا في جميع أنحاء البلاد".

وقف فوري لاطلاق النار في غزة 

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البيت الأبيض ردا على انتقادات شومر لنتنياهو: نركز على وقف إطلاق النار في غزة

وطالب الموقعون بوقف فوري لإطلاق النار في غزة مؤكدين أن الاجتماع "لن يؤدي إلا إلى تبييض شهور من تقاعس البيت الأبيض عن التحرك تليها صدقات متواضعة"، وقال النشطاء "نحن مهتمون باتخاذ إجراء جدي".

وقع على الرسالة بضع عشرات من الائتلافات وقادة المجتمع المحلي. وكان طارق خليل، المحامي وعضو مجلس إدارة جمعية المسلمين الأميركيين من أجل فلسطين-شيكاغو، من بين الذين قادوا الرسالة. ولم تتم دعوة خليل شخصيا لحضور اجتماع البيت الأبيض، لكنه أشار إلى أن "جزءا كبيرا" من الموقعين تمت دعوته.

ولم يتضح على الفور من سيمثل في الاجتماع، وامتنع البيت الأبيض عن تقديم قائمة بالحاضرين.

وقال خليل عن سياسة الولايات المتحدة بشأن الصراع: “لا يمكنك لعب دور رجل الإطفاء ومشعل الحرائق في نفس الوقت، ولم يتناول مسؤول بالبيت الأبيض الرسالة مباشرة عندما طلب منه التعليق. ورفض البيت الأبيض تقديم قائمة بالحاضرين في الاجتماع.

بايدن نشطاء غزة أمريكا إسرائيل اجتماع شيكاغو

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