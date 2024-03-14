الخميس 14 مارس 2024
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محمد سالم يكشف لـ"أبواب القرآن" سر رفضه لمصطلح الإعجاز العلمى بالقرآن

محمد سالم أبو عاصي
محمد سالم أبو عاصي والدكتور محمد الباز

قال د.محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن القرآن الكريم لا يسرد أحداثًا تاريخية، لكن الهدف من القصص القرآنية اتخاذ العبرة والعظة.

القصص القرآني 

أضاف أبوعاصي، خلال لقائه ببرنامج “أبواب القرآن” مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن البعض يقول إن بعض قصص القرآن جاءت من أجل العظة، وهذا التفسير سببه الأساسي العمل على تلاشي الاعتراضات على القصص التاريخي في القرآن، معبرًا:"يجب قراءة القصص القرآني لنأخذ منه العبر والعظة وليس لمعرفة التاريخ".

وتابع "أرفض مصطلح الإعجاز العلمي في القرآن، لأن أساس المعجزة الاستمرارية في التحدي إلى يوم القيامة، حيث يثبت العلم يومًا تلو الآخر ثوابت علمية جاء بها القرآن من قبل".

الحقائق العلمية القرآنية 

واستطرد: "النظريات العلمية متغيرة والحقائق العلمية ثابتة، وهذه الحقائق هى من آتى بها القرآن، لذا لا يمكن على الإطلاق التشكيك في الحقائق التي آتى بها القرآن، وهذا عكس النسبية التي توجد في النظريات العلمية".

محمد سالم أبواب القرآن محمد الباز الحياة أبو عاصي

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