الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

حافظ عمران: توجيهات الرئيس بالتوسع في الاستثمار بالموارد البشرية خطوة للمستقبل

النائب حافظ عمران
النائب حافظ عمران

أكد النائب حافظ عمران عضو مجلس النواب، على أهمية توجيهات الرئيس السيسي للحكومة خلال اجتماعه برئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة التخطيط، هالة السعيد، بمواصلة الجهود الرامية للتوسع في الاستثمار في الموارد البشرية المصرية، والعمل على استكشاف واستغلال كافة الفرص التنموية المتاحة، وتوجيه الاستثمارات بما يحقق أعلى العوائد للمواطنين.

 الاستثمار في البشر أعلى وأغلى أنواع الاستثمار وفوائده كثيرة

وقال عمران، في تصريح صحفي له اليوم، إن هذا ما تحتاجه مصر فالاستثمار في البشر أعلى وأغلى أنواع الاستثمار وفوائده كثيرة على المدى القصير والمتوسط والطويل، لافتا أن الاستثمار في التعليم والصحة وحياة كريمة، استثمار مباشر في البشر وتنمية وتطوير حياتهم وواقعهم، قائلا تراجع معدلات الفقر والبطالة في مصر وفق تقارير عالمية يؤكد نجاح خطة التنمية في مصر.

وأوضح عضو مجلس النواب، ان الدولة المصرية تمر بحالة من الاستقرار، كما أن القرارات الاقتصادية الأخيرة سواء في رأس الحكمة أو تحرير سعر الصرف قضت على ازدواج سعر الصرف وفتحت الباب من جديد للاستثمارات، مضيفا أن اطلاع السيسي على الخطة الاستثمارية للدولة، والتوجيه بأن تكون الأولوية بشكل أساسي لتنمية المورد البشري من خلال التركيز بصفة خاصة على قطاعي الصحة والتعليم، يكشف رؤية مصر للجمهورية الجديدة والمستقبل.

توجيهات الرئيس تدعم تنمية الوطن

واختتم النائب حافظ عمران، أن توجيهات السيسي بالاستثمار والتوسع في التنمية البشرية يكشف عن رؤية جادة لتنمية الوطن وقدرات المواطن المصري في مختلف المجالات.

على صعيد آخر قال السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن بعد صدور اللائحة التنفيذية بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ودخول القانون حيز التنفيذ سيكون له دور كبير في تحقيق أهداف تنموية رئيسية في المحاور الرئيسية التي يعمل عليها المجتمع المدني، وهو ما نجح التحالف في تحقيقه نجاح باهر، وذلك من خلال إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.

الموارد البشرية حافظ عمران مجلس النواب عضو مجلس النواب الرئيس السيسي الاستثمار في الموارد البشرية

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