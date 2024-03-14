جمال بيومى: مصر تشهد طفرة فى تعميق التصنيع المحلى حاليًا

قال السفير جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، إن مصر تشهد طفرة في تعميق التصنيع المحلي.

أضاف بيومي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من الضروري أن تتبنى الحكومة المصرية سياسات داعمة وتشجيعية لدعم توسيع صادرات الأدوية المصرية إلى الأسواق العالمية، من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم الدعم المالي والتسويقي للشركات الدوائية.

وأكد أنه بهذه الطريقة، يمكن لصناعة الأدوية المصرية، أن تحقق نجاحًا كبيرًا على المستوى الدولي وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع مستوى الإنتاجية والابتكار في هذا القطاع الحيوي، ما يعود بالفائدة على المجتمع المصري بشكل عام.

وأوضح أنه من المهم أن تعمل الشركات الدوائية على تحسين جودة منتجاتها والالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة. كما يجب عليها توظيف خبراتها وقدراتها البحثية لتطوير منتجات مبتكرة تلبي احتياجات الأسواق الجديدة.

وأشار إلى أنه علاوة على ذلك، يجب على الحكومة المصرية تعزيز التعاون مع الدول الأخرى لتسهيل عمليات التصدير وتخفيف العقبات التجارية والتنظيمية التي قد تواجه الشركات الدوائية المصرية.

وأكد أنه يمكن القول إن فتح أسواق جديدة لصادرات الأدوية المصرية يعد خطوة حيوية لتعزيز التنمية الاقتصادية والابتكار في صناعة الأدوية المصرية، من خلال التفاعل مع الأسواق العالمية وتوسيع نطاق العمل، يمكن للشركات المصرية تحقيق نجاحات كبيرة والمساهمة في تحسين الصحة العامة ورفاهية المجتمعات المحلية والعالمية.

وأوضح أنه لضمان نجاح فتح الأسواق الجديدة، ينبغي على الشركات الدوائية المصرية الاستثمار في بناء شراكات استراتيجية مع شركات محلية ودولية، وتوظيف استراتيجيات تسويقية فعالة لتعزيز علامتها التجارية وترويج منتجاتها بشكل فعال.

وأكد أنه بالإضافة إلى ذلك، يجب على الشركات دعم البحث والتطوير لتطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات الأسواق المستهدفة والتماشي مع التطورات العلمية والتكنولوجية في مجال الأدوية.

وأشار إلى أنه يمكن القول إن فتح أسواق جديدة لصادرات الأدوية المصرية يمثل فرصة حيوية لتعزيز التنمية الاقتصادية والابتكار في هذا القطاع الحيوي. من خلال التحديث والتطوير المستمر، يمكن لصناعة الأدوية المصرية تحقيق نجاحات كبيرة على الصعيدين المحلي والعالمي، وتقديم مساهمة قيمة في تحسين جودة الرعاية الصحية ورفاهية المجتمعات.