شراكات عالمية واستثمارات ضخمة.. مصر تُعيد إحياء صناعة الدواء

كشفت مصادر مطلعة عن انتهاء الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية من تنفيذ خطة التطوير الخاصة بتحسين التصنيع، تكلفة تبلغ نحو مليار جنيه.

خطوط إنتاج جديدة

وأضافت المصادر لـ"الدستور" أن الخطة تشتملت على تحديث مصانع الأدوية في قطاع الأعمال العام، في إطار العمل على الوصول إلى موصفات التصنيع الجيد؛ من أجل زيادة حجم الصادارات وسد حاجة السوق المحلية.

وأشارت إلى أن خطوط الإنتاج الجديدة من المقرر أن تعمل خلال الشهر القادم، موضحة أنه جارٍ العمل على إنشاء 5 مصانع جديدة بالتعاون بين شركة النصر للأدوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، وشركة هندية تعمل في مجال تصنيع خامات الأدوية، لتصنيع خامات أدوية للمصانع المحلية، والتصدير للخارج بنحو 2.5 مليار جنيه.

إنشاء مصانع للأدوية البيلوجية والألبان

وأشارت إلى أنه جارٍ العمل على إنشاء أكبر مصنع للأدوية البيبولوجية مثل أدوية السكر والضغط والقلب التي تشهد طلبًا كبيرًا، ويتم استيراد بعضها من الخارج، لذا يجري العمل على توطينها في مصر وتعميق التنصيع المحلي.

كما لفتت المصادر إلى أنه جارٍ العمل علي إنشاء أول مصنع لإنتاج ألبان الأطفال بالتعاون مع إحدى الشركات الأوروبية، بالإضافة إلى إنشاء أول مصنع لإنتاج أكياس الدم، بالتعاون بين شركة الإسكندرية للأدوية وشركة يابانية.

وذكرت أنه تمت إضافة خطوط إنتاج جديدة في مصانع أدوية قطاع الأعمال مثل خط إنتاج الفيتامينات بشركة الإسكندرية للأدوية، مشيرة إلى أنه من المقرر طرح حصة تبلغ نحو 51% من شركتي سيد ومصر للمستحضرات الطبية للمستمرين في النصف الثاني من العام الجاري.