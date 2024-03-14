فضل شهر رمضان.. ندوة لأعضاء النادى الثقافى بمركز شباب الضبعة فى مطروح

قال الدكتور وليد رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، إن إدارة تنمية الشباب نظمت ندوة دينية عن فضل شهر رمضان الكريم، بمركز شباب الضبعة، حضرها ٢٥ شابًا.

فضل شهر رمضان الكريم

وأضاف رفاعي أنه نفذ الندوة الشيخ إسماعيل حسن، مدير إدارة أوقاف مدينة الضبعة، متحدثًا عن فضل شهر رمضان الكريم وتحديد الأيام المعدودات، وأن أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، وحكمة الصيام ونزول القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك.

تنمية الشباب

وقال إن ذلك جاء تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وبتوجيهات نجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وعلاء الدين الدسوقي، مدير عام الإدارة العامة للبرامج الثقافية والتطوعية بالاهتمام بالنشء والشباب وتنمية قدراتهم، تنفيذًا وتحقيقًا لمبادئ التنمية المستدامة الشاملة في ضوء رؤية مصر 2030.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح أن الإدارة العامة للتعليم المدنى والقيادات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة تواصل تنفيذ فعاليات الدورة التدريبية في برنامج التعليم المدني، تحت شعار "تنمية.. مواطنة.. جمهورية جديدة"، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح للفئة العمرية من سن 18 حتى 35 سنة، وذلك بمركز الإرشاد الزراعي بمحافظة مطروح.

برامج التعليم المدني

وتابع أن أحمد رمضان، مدرب التعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، راجع سريعًا ماهية برامج التعليم المدني وأهدافه وأهميته للمشاركين، بالإضافة إلى توضيح نشاط المنضدة والكرسي، ونشاط البالون الطائر، والسعي لشرح فكرة أن يكون المشاركون قادرين على فهم مفهوم المشاركة وأهميتها فى حل المشكلات داخل المجتمع، وتحديد دور الفرد فى حل مشكلات المجتمع، وكذلك تشجيع المجتمع ودعمه لمشاركة الفرد وأهمية التخطيط وتحديد الهدف المراد تنفيذه والمشاركة بين أفراد المجتمع.