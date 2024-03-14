مقتل حسنية الداية وإتهام "العربى" فيها.. نهاية الحلقة الثالثة بمسلسل حق عرب

انتهت الحلقة الثالثة من مسلسل حق عرب المذاع على قناة on بمقتل حسنية الداية، فور وصول أحمد العوضي عربي لمنزلها لتوصيل هاتف المحمول لنجلتها حنان.

وعلى الفور حضرت نجلتها من الخارج وشاهدت عربي وهو يقف وفي حالة من الصدمة وظلت تردد "عملت فيها إيه".

انطلقت، الآن الحلقة الثالثة من مسلسل حق عرب للفنان أحمد العوضي في الثانية عشر بمنتصف الليل علي قناة on.

وانتهت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل حق عرب بعرض صعب أمام عرب السويركي من أحد الأشخاص بمبلغ هائل مقابل قتل عبد ربه (رياض الخولي)..

ويعرض مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، على قناة ON، فى الثانية عشر من منتصف الليل، والتاسعة مساءً على قناة أون دراما.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

تدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحمد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي"، ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.