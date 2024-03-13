الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل المعلم الحلقة 3.. مصطفى شعبان يكتشف سر خطير عن والده

اكتشف النجم مصطفى شعبان في مسلسل المعلم سرا خطيرا عن والده الذي يجسد دوره النجم عبدالعزيز مخيون، فمسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ، ويعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل المعلم الحلقة 3.. مصطفى شعبان يكتشف سر خطير عن والده

إذ قبض شعبان على حمدتو، المتهم الذي قام بتلفيق تهمة المخدرات لوالد شعبان الفنان عبدالعزيز مخيون حين كان شعبان صغيرًا، وقام بسرقة الخزنة، مما عرض والده للسجن بتهمة تجارة المخدرات.

وقال له شعبان في مشهد نهاية أحداث الحلقة الثالثة: "تمن الغدر والخيانة ودس المخدرات هو اللي يعيشك في تجارة العربيات، أنا شوفتك يومها وأنت بتهرب أنا فاكر اليوم دا كويس زي ما يكون النهاردة وعارف أنك اللي دسيت المخدرات لأبويا عشان يتحبس، من الواضح أن مفيش حد واضح أنا نصحتك وأنت براحتك، لازم تشوف الموت بعنيك".

ثم قام بربط حبل مغموس في البنزين داخل "تانك" سيارته وربط به حمدتو واشعل به النيران كي يعترف من الذي جعله يدس المخدرات لوالده، وظل يصرح حمدتو حتى قال له شاهد المخدرات وقام بسرقة نصيبه منه وأن المعلم قلاش الكبير هو السبب.

وأخبره أن المخدرات دخلت إلى شحنة السمك بعلم والده وأنه لم يكن ضحية بل كان شريكًا لأحد المعلمين الكبار في السوق، ما جعل شعبان يشعر بالصدمة، بعدما كان يبحث طوال تلك السنوات عن حق والده اكتشف أن والده يتاجر في المخدرات. 

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أبطال مسلسل المعلم

ويشارك النجم مصطفى شعبان في مسلسل المعلم عدد من نجوم الدراما منهم النجمة سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين

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