الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

ميثاق سياسى مع القوات المسلحة.. تفاصيل لقاء البرهان ومالك عقار

عبدالفتاح البرهان
عبدالفتاح البرهان

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم وفد تنسيقية القوى الوطنية برئاسة مالك عقار إير نائب رئيس مجلس السيادة رئيس التنسيقية، وبحضور عدد من قيادات التنسيقية.

وأكدت تنسيقية القوى الوطنية وقوفها مع القوات المسلحة، مشيدة بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة وأعلنت التنسيقية إدانتها للانتهاكات الإجرامية والإبادة الجماعية الممنهجة التي ارتكبتها المليشيا ضد المواطنين والأعيان المدنية.

الوقوف مع الحوار السوداني - السوداني 

txt

سياسى يكشف تفاصيل اليوم الأول من شهر رمضان فى السودان

وأعلنت تنسيقية القوى الوطنية قوفها مع الحوار السوداني السوداني الذي لا يقصي أحدا، ودعمها للمقاومة الشعبية،  وأعلنت أنها ستوقع ميثاق سياسي مع القوات المسلحة.

وقال مصطفى تمبور الناطق الرسمي باسم تنسيقية القوى الوطنية في تصريح صحفي أنه تم إطلاع رئيس مجلس السيادة على نتائج المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الوطنية الديمقراطية.

وأضاف تمبور"أن التنسيقية أكدت دعمها ومساندتها للقوات المسلحة وهي تخوض معركة الكرامة وأن أى عملية سياسية لا تنطلق إلا بعد القضاء على المليشيا المتمردة التي تريد اختطاف البلاد وتدميرها".

وأضاف أنه تم خلال اللقاء الاتفاق على توقيع  ميثاق سياسي بين القوات المسلحة وتنسيقية القوى الوطنية.

من جانبه، قال عضو التنسيقية علي خليفة عسكوري، أن اللقاء تطرق إلى برنامج وخطط التنتسيقة فى أعقاب انعقاد مؤتمرها التأسيسى خلال الفترة الماضية بحضور مالك عقار إير نائب رئيس مجلس السيادة رئيس التنسيقية.

وأضاف أن الوفد قدم التهاني لرئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة بانتصار القوات المسلحة والقوات النظامية الأخري وإستعادة الإذاعة والتلفزيون.

وأشار عسكوري أن اللقاء تطرق إلى مجمل الأوضاع بالبلاد وموقف القوى السياسية  والجهود المبذولة لجمع الصف الوطني وتوسيع قاعدة المشاركة لكل القوى السياسية. 

 وقال " أن رئيس المجلس أكد دعمه لهذا التوجه وأن الدولة جاهزة وتريد من كل المجموعات السياسية الاتفاق على الحد الأدنى فى العمل السياسي حتي يتم تشكيل حكومة والإنطلاق لبناء السودان بعد إنتهاء الحرب "

 

السودان القوات المسلحة السودانية البرهان تنسيقية القوي مالك عقار

الأكثر قراءة

الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر وموعد أدائها فى 2024

سعر الذهب فى مصر اليوم الخميس 14-3-2024 بالجنيه المصرى والدولار

"الدستور" يكشف سبب نقل بطولة الإمارات إلى مصر

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 14-3-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

بلينكن: سنتمكن من توزيع مليونى وجبة يوميا فى غزة عند إنشاء الممر البحرى

رئيس زراعة الشيوخ: زيادة سعر أردب القمح لـ2000 جنيه يشجع المزارعين على التوريد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة

للمرة الأولى.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة صور اللبنانية

لبنان يتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل