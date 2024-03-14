ميثاق سياسى مع القوات المسلحة.. تفاصيل لقاء البرهان ومالك عقار

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم وفد تنسيقية القوى الوطنية برئاسة مالك عقار إير نائب رئيس مجلس السيادة رئيس التنسيقية، وبحضور عدد من قيادات التنسيقية.

وأكدت تنسيقية القوى الوطنية وقوفها مع القوات المسلحة، مشيدة بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة وأعلنت التنسيقية إدانتها للانتهاكات الإجرامية والإبادة الجماعية الممنهجة التي ارتكبتها المليشيا ضد المواطنين والأعيان المدنية.

الوقوف مع الحوار السوداني - السوداني

وأعلنت تنسيقية القوى الوطنية قوفها مع الحوار السوداني السوداني الذي لا يقصي أحدا، ودعمها للمقاومة الشعبية، وأعلنت أنها ستوقع ميثاق سياسي مع القوات المسلحة.

وقال مصطفى تمبور الناطق الرسمي باسم تنسيقية القوى الوطنية في تصريح صحفي أنه تم إطلاع رئيس مجلس السيادة على نتائج المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الوطنية الديمقراطية.

وأضاف تمبور"أن التنسيقية أكدت دعمها ومساندتها للقوات المسلحة وهي تخوض معركة الكرامة وأن أى عملية سياسية لا تنطلق إلا بعد القضاء على المليشيا المتمردة التي تريد اختطاف البلاد وتدميرها".

وأضاف أنه تم خلال اللقاء الاتفاق على توقيع ميثاق سياسي بين القوات المسلحة وتنسيقية القوى الوطنية.

من جانبه، قال عضو التنسيقية علي خليفة عسكوري، أن اللقاء تطرق إلى برنامج وخطط التنتسيقة فى أعقاب انعقاد مؤتمرها التأسيسى خلال الفترة الماضية بحضور مالك عقار إير نائب رئيس مجلس السيادة رئيس التنسيقية.

وأضاف أن الوفد قدم التهاني لرئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة بانتصار القوات المسلحة والقوات النظامية الأخري وإستعادة الإذاعة والتلفزيون.

وأشار عسكوري أن اللقاء تطرق إلى مجمل الأوضاع بالبلاد وموقف القوى السياسية والجهود المبذولة لجمع الصف الوطني وتوسيع قاعدة المشاركة لكل القوى السياسية.

وقال " أن رئيس المجلس أكد دعمه لهذا التوجه وأن الدولة جاهزة وتريد من كل المجموعات السياسية الاتفاق على الحد الأدنى فى العمل السياسي حتي يتم تشكيل حكومة والإنطلاق لبناء السودان بعد إنتهاء الحرب "