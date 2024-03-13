الأربعاء 13 مارس 2024
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رياضة

مصطفى محمد يتلقى صدمة كبيرة من الاتحاد الفرنسى فى رمضان

مصطفى محمد
مصطفى محمد

تلقى الدولي المصري مصطفى محمد مهاجم فريق نانت الفرنسي ومنتخب مصر، صدمة كبيرة مع بداية شهر رمضان المبارك.

وأرسل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، خطابًا إلى أندية الدوري الفرنسي يرفض من خلاله السماح للاعبين المسلمين بالاستفادة من فترة توقف قصيرة خلال إقامة المباريات بشهر رمضان المبارك للسماح لهم بكسر صيامهم.

ووفقًا لموقع "أر إم سي" الفرنسي، فإن الاتحاد الفرنسي أرسل خطابًا للأندية ولجنة الحكام بالإضافة إلى منظمي المباريات حيث جدد رفضه توقف المباريات للسماح للاعبين بالإفطار خلال شهر رمضان والمباريات التي تأتي تزامنًا مع أذان المغرب.

وسبق أن قام الاتحاد الفرنسي بنفس الأمر في العام الماضي، حيث سبق للاتحاد الفرنسي أن أبلغ لجنة الحكام بمنع توقف المباريات للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار أثناء المباريات سواء لشرب الماء أو تناول بعض الطعام.

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