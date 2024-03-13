الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

شاب يقتل ابن عمه رميًا بالرصاص فى الدقهلية

جثة
جثة

أطلق شاب الرصاص على ابن عمه في مركز تمى الأمديد بـالدقهلية بسبب خلافات بينهما ما أدى لمقتله في الحال. 

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد من المستشفى المركزي، بوصول شاب يدعى عطية محمد حسن إسماعيل، 34 سنة، مقيم بقرية الوسطاني مركز كفر سعد، محافظة دمياط، مصابا بطلق ناري وتوفي متأثرًا بإصابته.

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انتقل ضباط وحدة مباحث المركز برئاسة المقدم أحمد ثروت، رئيس المباحث، لمكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أن خلافا نشب بين المجني عليه ونجل عمه، وهما من العرب الرُحل، وتطور إلى مشاجرة أطلق على إثرها المتهم عيارًا ناريًا صوب الضحية، ما تسبب في حدوث إصابته التي أودت بحياته، وفر هاربًا.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.

ويكثف ضباط وحدة مباحث مركز شرطة تمي الأمديد من جهودهم لضبط المتهم الهارب.

شاب يقتل ابن عمه رميا بالرصاص الدقهلية مدير أمن الدقهلية مركز شرطة تمى الأمديد

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