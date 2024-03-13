الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

فيفى عبده: أرفض حفيدتى تشتغل رقاصة.. واتبهدلت عشان أوصل لمكانتى

الفنانة فيفي عبده
الفنانة فيفي عبده

قالت الفنانة فيفي عبده، إنها ترفض عمل حفيدتها في مجال الرقص، مضيفة: "لو حفيدتي طلبت ترقص أرفض، أيامي كان الرقص حاجة تانية، وكان في احترام، وكل الناس اللي قاعدة تشاهد العروض مهمين ومش أي كلام، وكان ناس ثقيلة ومحترمة".

وأضافت "عبده"، خلال حوارها لبرنامج "حبر سري"، المُذاع على قناة "القاهرة والناس": "الكل يفتي الآن في الرقص، وحفيدتي وصلت لمرحلة علمية مميزة وتدرس سياسة واقتصاد".

وتابعت: "مش ممكن أسمح لها بده، وهي اتعلمت، وأنا اتبهدلت في الشغل عشان أوصل لمكانتي حاليًا".

واستكملت: "الرقص الشرقي كان زمان له جمهور وقيمة عن دلوقتي وعشان كده متقليش ولا راقصة مصرية الآن، وأنا برقص في البيت، ومصر كانت مليانة راقصات ودلوقتي، وكفاية المهاجمة للرقص طوال الوقت، والكتاب يطلعوا أي واحدة عايزة تنحرف تبقى رقاصة، ودي نقطة ضعف".

فيفي عبده حبر سري برنامج حبر سري الرقص

الأكثر قراءة

عاجل.. مصدر بـ«التعليم»: تحديد أجزاء من المناهج للاطلاع بعد تبكير موعد الامتحانات

"الدستور" يكشف سبب نقل بطولة الإمارات إلى مصر

انتعاش قوى فى تدفقات العملة الأجنبية الواردة إلى مصر

رئيس بنك مصر: تحويلات المصريين زادت 10 أضعاف وأنهينا جميع قوائم انتظار العملة الصعبة

البابا عن حادث استشهاد الرهبان بجنوب إفريقيا: حادث مؤلم ونتابع تفاصيله لحظة بلحظة

فيفى عبده: أعترف بالزواج العرفى وأعتبره فترة خطوبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

حسين دعسة

شكرًا أنتونى بلينكن.. رمضان غزة رمضان النوايا!

سارة سعودي

مسلسلات المتحدة.. وبهجة الفخرانى فى رمضان

وائل لطفي

مئة وجه للتشابه بين «الحشاشين» و«الإخوان»!

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة

للمرة الأولى.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة صور اللبنانية

لبنان يتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل