فيفى عبده: أرفض حفيدتى تشتغل رقاصة.. واتبهدلت عشان أوصل لمكانتى

قالت الفنانة فيفي عبده، إنها ترفض عمل حفيدتها في مجال الرقص، مضيفة: "لو حفيدتي طلبت ترقص أرفض، أيامي كان الرقص حاجة تانية، وكان في احترام، وكل الناس اللي قاعدة تشاهد العروض مهمين ومش أي كلام، وكان ناس ثقيلة ومحترمة".

وأضافت "عبده"، خلال حوارها لبرنامج "حبر سري"، المُذاع على قناة "القاهرة والناس": "الكل يفتي الآن في الرقص، وحفيدتي وصلت لمرحلة علمية مميزة وتدرس سياسة واقتصاد".

وتابعت: "مش ممكن أسمح لها بده، وهي اتعلمت، وأنا اتبهدلت في الشغل عشان أوصل لمكانتي حاليًا".

واستكملت: "الرقص الشرقي كان زمان له جمهور وقيمة عن دلوقتي وعشان كده متقليش ولا راقصة مصرية الآن، وأنا برقص في البيت، ومصر كانت مليانة راقصات ودلوقتي، وكفاية المهاجمة للرقص طوال الوقت، والكتاب يطلعوا أي واحدة عايزة تنحرف تبقى رقاصة، ودي نقطة ضعف".