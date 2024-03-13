الأربعاء 13 مارس 2024
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سياسي

قيادى بمستقبل وطن: «المتحدة» تلعب دورًا كبيرًا فى نشر الوعى بتقديم أعمال هادفة

الشركة المتحدة
الشركة المتحدة

أكد محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن خدمة ترجمة جميع مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لأعمالها بلغة الإشارة تتوافق مع توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي في أن كل إنسان على أرض مصر له كامل الحق في التمتع بحقوقه التي يكفلها الدستور، لافتا إلى أن الشركة المتحدة تقدم محتوى دراميا كبيرا وهادفا يناسب جميع الأذواق والأعمار مما يثري الثقافة العربية، مشيدا بمبادرة الشركة المتحدة بتقديم جميع مسلسلاتها خلال شهر رمضان عبر قنواتها ومنصة واتش ات، مصاحبة بلغة الإشارة.

وأضاف رزق، أن الرئيس السيسي يضع ذوي الهمم ضمن أولويات اهتمام الدولة المصرية، حيث أعلن عام 2018 عام "ذوي الهمم"، وحدثت تشريعات كلها تصب في مصلحتهم، وأصبح هناك تقليد سنوي بحضور الرئيس السيسي احتفالية قادرون باختلاف، لافتا إلى أن دراما الشركة المتحدة في رمضان سلطت الضوء على الكثير من القضايا الاجتماعية والتحديات، وأعادت وضع الدراما المصرية فى سياقها الطبيعي وأعادت لمصر ريادتها فى الفن المصرى.

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وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن دراما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعادت المشاهد للشاشة الصغيرة مرة أخرى، بأعمال ضخمة وذات رؤية، خاصة أن الدراما المصرية هي القوى الناعمة لمصر، حيث يتم عرضها ليس في مصر وحدها وإنما في جميع الدول العربية والإقليمية، كما أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم موسما دراميا مميزا خلال شهر رمضان، حيث تناولت قضايا حساسة وشائكة في التاريخ الإسلامي، لتوعية المواطنين بالتاريخ، بحث طرق الاستفادة منه في التعامل مع الحاضر والمستقبل.

ولفت رزق إلى أن اقتحام الشركة المتحدة لميدان الدراما يأتي إيمانا بدور الشركة في تعزيز الوعي والقضاء على الفوضى التي كانت موجودة، كما أن اهتمام الشركة بذوي الهمم وأصحاب الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال ترجمة كافة أعمالها بلغة الإشارة، ليتمكن ذوو الهمم من متابعته مسلسلات رمضان، سابقة إنسانية وثقافية تحسب لها، مشيرا إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعادت المجد للدراما المصرية المتميزة والمتنوعة مرة ثانية، عبر إنتاج ضخم لكثير من المسلسلات هذا العام وتنوع قضاياها.

المهندس محمد رزق مستقبل وطن الشركة المتحدة السيسي شهر رمضان

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